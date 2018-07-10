Испанский суд лишил Пучдемона мандата 10.07.2018, 17:08

Карлес Пучдемон

Каталонский политик обвиняется в мятеже и восстании.

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена принял решение запретить занимать государственные должности экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону и еще пяти политикам, которых обвиняют в мятеже и восстании.

Об этом сообщает «Европейская правда» cо ссылкой на El Pais.

Таким образом, Пучдемон, а также Ориол Жункерас, Жорди Туруль, Рауль Ромева, Жозеп Руль и Жорди Санчес (эти пять политиков находятся в предварительном заключении в каталонской тюрьме) лишаются права сохранять за собой депутатские мандаты.

Политик был избран в парламент Каталонии на внеочередных выборах 21 декабря прошлого года.

Судья Верховного суда Испании оставил на усмотрение парламента замену заключенных политиков другими представителями партий.

Карлес Пучдемон сейчас находится в Германии, где ожидает решения местного суда о его экстрадиции в Испанию.

Его и заключенных политиков обвиняют в мятеже, восстании и хищении государственных средств.