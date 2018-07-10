ФИФА бессовестно продала два чемпионата мира по футболу России и Катару 11 Тарас Березовец

10.07.2018, 17:18

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Тарас Березовец

Фото: glavred.info

А теперь учит Украину политкорректности.

ФИФА, которая бессовестно продала два чемпионата мира по футболу России и Катару, учит Украину и Хорватию политкорректности. ФИФА учит две страны, которые с интервалом почти в 25 лет стали объектами агрессии двух режимов-близнецов – Слободана Милошевича и Владимира Путина.

Милошевич начал преступную войну, сопровождавшуюся многочисленными военными преступлениями, против Хорватии, Боснии и Герцеговины и Косово. Закончил бесславную жизнь в Гааге, по официальной версии скончался от сердечного приступа в тюрьме Гаагского трибунала.

На руках его кармического брата Путина гибель десятков тысяч мирных граждан в двух Чеченских войнах, грузинском конфликте и войне против Украины. Так много совпадений, что прямо неловко. Но для ФИФА нарушитель – хорват Домагой Вида. ФИФА настолько себя дискредитировала, что для нее политические лозунги болельщиков, подстрекаемых Кремлем, и пропаганда на весь мир путинского режима – это в порядке вещей, а всего одна фраза в поддержку Украины – уже "красная карточка" в адрес хорватского футболиста. Это настолько позорно, что само по себе не требует никаких комментариев.

Тарас Березовец, "Фейсбук"