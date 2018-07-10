закрыть
10 июля 2018, вторник, 20:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В знак протеста гомельчанка голодает уже пять дней

5
  • 10.07.2018, 17:59
  • 1,683
Наталья Василенко

Наталья Василенко требует от Министерства охраны здоровья снять с нее 3-ю группу инвалидности.

Наталья Василенко уже второй раз за последние 2 месяца объявляет голодовку — протеста, сообщает гомельская «Весна». На этот раз, она требует от Министерства охраны здоровья, чтобы сняли с нее 3 - ю группу инвалидности и, соответственно, все ограничения по работе. Имея диагноз эпилепсия и инсульт гомельчанка не может устроиться на работу с одной стороны, а с другой не имеет социальной защиты от государства и вынуждена фактически попрошайничать.

Идею отказаться от 3-й группы гомельчанке подал журналист газеты «Советский район» Александр Евсеенко, который в статье про первую голодовку Натальи Василенко обвинил ее в «нежелании работать».


популярное за неделю

Мнение

Комендантский месяц
Комендантский месяц Илья Мильштейн
Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко