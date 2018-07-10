В знак протеста гомельчанка голодает уже пять дней 5 10.07.2018, 17:59

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Наталья Василенко

Наталья Василенко требует от Министерства охраны здоровья снять с нее 3-ю группу инвалидности.

Наталья Василенко уже второй раз за последние 2 месяца объявляет голодовку — протеста, сообщает гомельская «Весна». На этот раз, она требует от Министерства охраны здоровья, чтобы сняли с нее 3 - ю группу инвалидности и, соответственно, все ограничения по работе. Имея диагноз эпилепсия и инсульт гомельчанка не может устроиться на работу с одной стороны, а с другой не имеет социальной защиты от государства и вынуждена фактически попрошайничать.

Идею отказаться от 3-й группы гомельчанке подал журналист газеты «Советский район» Александр Евсеенко, который в статье про первую голодовку Натальи Василенко обвинил ее в «нежелании работать».