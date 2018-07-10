Павел Северинец вышел на свободу2
- 10.07.2018, 17:27
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На свободе политика встречали друзья и активисты.
Сопредседатель БХД Павел Северинец вышел на свободу после 10-суточного ареста. На свободе его встречали друзья и активисты.
Напомним, что оппозиционного политика задержали за митинг в защиту Куропат.
Павел Северинец рассказал, что на сутках у него забрали 11 страниц рукописного текста романа "Беларусалім. Сэрца сьвятла". Писатель и политик трудился над романом во время ареста.
Напомним, сегодня на свободу вышли защитники Куропат Денис Урбанович и Ольга Николайчик.