Павел Северинец вышел на свободу 2 10.07.2018, 17:27

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Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

На свободе политика встречали друзья и активисты.

Сопредседатель БХД Павел Северинец вышел на свободу после 10-суточного ареста. На свободе его встречали друзья и активисты.

Напомним, что оппозиционного политика задержали за митинг в защиту Куропат.

Павел Северинец рассказал, что на сутках у него забрали 11 страниц рукописного текста романа "Беларусалім. Сэрца сьвятла". Писатель и политик трудился над романом во время ареста.

Напомним, сегодня на свободу вышли защитники Куропат Денис Урбанович и Ольга Николайчик.