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Йованович: Политика США по Крыму неизменна

  • 10.07.2018, 17:51
Мари Йованович

Посол США в Украине заявила об отсутствии изменений в американской политике в вопросе Крыма.

Об этом дипломат заявила в ходе дискуссии на Киевском форуме по безопасности "Чего стоит ожидать от саммита НАТО-2018?".

"Американская политика относительно Крыма является неизменной: мы рассматриваем Крым как часть Украины и никаких изменений не предвидится в этой политике", - цитирует Мари Йованович Интерфакс-Украина.

Посол также напомнила, что США предоставляют Украине значительный объем помощи в различных вопросах, в частности, в сфере безопасности.

Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства.

Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.


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