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Эксперты назвали автомобили, которые лучше не покупать подержанными

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  • 10.07.2018, 18:01
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Американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности подержанных автомобилей.

Американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности подержанных автомобилей, изучив данные читателей на более чем полмиллиона экземпляров. В итоговый список попало в общей сложности 108 машин – дорогих и не очень, кроссоверов, пикапов и городских компакт-каров, пишет motor.ru.

В свой список журналисты Consumer Reports включили только те подержанные автомобили, у которых поломок больше, чем в среднем у аналогичных машин на рынке. При этом сколько именно поломок было зафиксировано, не уточняется.

Больше всего моделей в рейтинге у концерна General Motors — свыше 30. Например, у Chevrolet – это 13 машин, у «Фольксвагена» – 11, а у «Форда» – 10 автомобилей. При этом самые лучшие результаты показали Kia, Toyota, Jaguar, Lexus и Porsche – у них лишь по одной модели вошло в финальный список. Итак, вот какие непремиальные машины американские эксперты призывают не покупать.

Chrysler

Среди лидеров оказалась модель Pacifica. И именно она, образца 2008-2011 годов, попала в список Consumer Reports.

Кроме того, в рейтинг угодили Chrysler 300 (2013-2014) и PT Cruiser (2008).

Fiat

Что касается «Фиатов», то в рейтинг Consumer Reports попали две модели: 500 и 500L. Эксперты рекомендуют избегать подержанных экземпляров хэтчбека 2012-2015 годов.

Ford

Из моделей Ford, показавших не лучшие результаты в рейтинге надежности, можно встретить следующие: Edge (рекомендуется избегать машин 2012 модельного года), Expedition (2013 года), Explorer (2012 и 2016), Fiesta (2011-2016), Focus (2012-2016) и даже Mustang (2012, 2015, 2017).

Есть в рейтинге и американский вариант Mondeo, который называется Fusion. В Consumer Reports не рекомендуют брать автомобили этого семейства 2017 года.

Hyundai

Южнокорейский бренд представлен в рейтинге всего тремя моделями — седаном Sonata (2011 года), кроссовером Tucson (2016) и асимметричным хэтчбеком Veloster (2012).

Jeep

Что касается «Джипов», то в этот список попали внедорожники Cherokee (2014-2015), Grand Cherokee (2011-2015), Patriot, Renegade (2015) и Wrangler (2012).

Kia

Одна из нескольких марок, которая попала в этот рейтинг всего с одной моделью — кроссовером Sportage. Эксперты издания утверждают, что наибольшее число поломок зафиксировано у автомобилей 2013 модельного года.

Mazda

У «Мазды» наименее надежными оказались минивэн Mazda5 2008 модельного года, большой вседорожник CX-9 (2013 и 2016 года), а также родстер MX-5 (2009, 2015-2016 год).

Nissan

В список Consumer Reports попал внедорожник Pathfinder 2013-2014 модельных годов и кроссовер X-Trail 2008 года. Также к ним присоединился седан Sentra (2013 и 2015), а также хэтчбек Versa Note (2014).

Subaru

В список наименее надежных моделей марки Subaru вошли две машины — Outback (2008) и WRX/STi (2015). Учитывая, что на американском рынке компания сейчас продает восемь моделей — не самый плохой результат.

Volkswagen

Из «Фольксвагенов» в список Consumer Reportsпопали «Жук» 2015 модельного года, кабриолет Eos (2012), купеобразный CC (2010, 2012), Golf и его заряженная версия GTI (2015-2016 и 2011-2012, 2015-2016 соответственно), седаны Jetta (2008, 2011, 2015) и Passat (2013-2014), а также вседорожники Tiguan (2009, 2011-2013, 2015) и Touareg (2012).

Также в рейтинге оказались универсалы Golf и Jetta.


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