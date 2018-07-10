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Путинские провокации

  • 10.07.2018, 18:12
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Фото: EPA

Великобритании нужен хитрый дипломатический ответ России.

"В высшей степени вероятно, что отщепенческий режим Владимира Путина разрешил произошедшую в марте в Солсбери атаку с применением нервно-паралитического вещества. Через четыре месяца после покушения на жизнь бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британская гражданка лежит мертвая. Даже в самой щадящей интерпретации, Кремль постоянно мешает узнать обстоятельства химической атаки в мирное время и на британской почве, а также насмехается над нами. Он должен немедленно сказать, что ему известно", - негодует редакция британской газеты The Times (перевод - inopressa.ru).

"Хотя заключение спецслужб по поводу атаки в Солсбери засекречено, ясно, что наше правительство не сомневается в его надежности. Режим Путина отказался участвовать в самых базовых миссиях по установлению фактов. Правительство Мэй попыталось договориться с Россией о независимой верификации Организацией по запрещению химического оружия. Вместо этого Кремль настаивал на проведении собственного расследования, как будто таковое - проведенное государством, поддерживающим химатаки президента Асада в Сирии - может вызвать хоть какое-то доверие", - говорится в статье.

"Россия цинично применила ужасное оружие в ограниченной форме, полагая, что ее отнекивания правдоподобны, а дипломатическая позиция неуязвима. Так как наше правительство в раздрае, Великобритании нужен хитрый дипломатический ответ. Это будет трудно, но у западного альянса есть институты коллективной обороны, и они существуют, чтобы помогать", - указывают журналисты.


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