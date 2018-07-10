Как выглядят и сколько стоят самые большие дома белорусов 14 10.07.2018, 18:18

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Фото: realt.by

Большие дома площадью от 1000 квадратных метров строили и в 1990-е, и сейчас.

Были бы деньги на жизнь с размахом. Tut.by изучил риелторские базы и выбрал самые огромные дома, которые продают белорусы.

1000 «квадратов» в Лапоровичах

В деревне Лапоровичи, известной благодаря тому, что там селятся спортивные знаменитости, предлагают дом площадью 1000 квадратных метров.

Фото: realt.by

Дом 2008 года постройки, готов на 95%. В нем есть все коммуникации. Отопление газовое. Участок — 50 соток. Цена — 1,17 миллиона долларов в эквиваленте.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

1016 «квадратов» на улице Кольцова

В Минске в Сельхозпоселке продают трехуровневый кирпичный дом 2008 года постройки. В объявлении сказано, что дом — двухквартирный, с жилой площадью 525 квадратных метров.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

В доме центральный водопровод, отопление паровое на газу. Участок — 6,6 сотки. Цена — 790 тысяч долларов в эквиваленте.

Фото: realt.by

1100 «квадратов» в д. Дроздово

Под Минском в деревне Дроздово предлагают кирпичный дом площадью 1100 квадратных метров.

Фото: realt.by

В доме есть все коммуникации, отопление газовое. Здание построено на 70%, говорится в объявлении. Участок — 15 соток. Продается дом за 350 тысяч долларов в эквиваленте.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

1100 в Боровлянах

Готовый и обустроенный коттедж в Боровлянах площадью 1100 квадратных метров продают за 1,7 миллиона долларов.

Фото: realt.by

В доме пять уровней, есть бассейн и баня. На участке в 20 соток есть хозяйственные постройки, гараж, теплица.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

1367 «квадратов» в д. Кристамполье

В 25 километрах от МКАД в пуховичском направлении продают усадьбу площадью 1367 квадратных метров.

Фото: realt.by

Дом трехуровневый, бревенчатый. Вода из скважины введена в дом, отопление паровое. Участок — 32 сотки. Цена — договорная, говорится в объявлении.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

2000 «квадратов» в д. Богатырево

В пригороде столицы в деревне Богатырево продают коттедж площадью 2000 квадратных метров.

Фото: realt.by

Дом из газосиликата, трехуровневый. Здание начали строить в 2014 году. Сейчас у дома 70% готовности. Участок 25 соток. Цена — 430 тысяч долларов.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Очевидно, часть домов строилась не как жилье для одной-двух семей. Но, похоже, владельцам не удалось согласовать разделение строений на квартиры или изменение их целевого назначения.