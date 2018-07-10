В Чехии партии подписали коалиционное соглашение 10.07.2018, 18:43

Голосование за доверие новому правительству, назначенному на 27 июня, состоится 11 июля.

Председатель чешской Социал-демократической партии Ян Гамачек и председатель парламентской фракции движения ANO Ян Хвойка подписали соглашение о сотрудничестве в рамках правящей коалиции.

Об этом пишет eurointegration.com cо ссылкой на Radio Praha.

Премьер Чехии, лидер ANO Андрей Бабиш без присутствия журналистов также подписал соглашение с Коммунистической партией о поддержке сформированного правительства.

Коалиция будет иметь только 93 (200) народных депутатов и рассчитывает на поддержку 15 представителей коммунистов.

Правительство Чехии через 8 месяцев после выборов сформировали движение ANO премьер-министра Андрея Бабиша и Социал-демократическая партия. Однако этим партиям не хватает депутатов для большинства в парламенте и для получения вотума доверия необходима поддержка пророссийских коммунистов.

Голосование за доверие новому правительству, назначенному на 27 июня, состоится 11 июля.

Первое правительство Бабиша не получило вотум доверия парламента в январе и с того времени он исполнял обязанности главы кабинета.