закрыть
10 июля 2018, вторник, 20:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Чехии партии подписали коалиционное соглашение

  • 10.07.2018, 18:43

Голосование за доверие новому правительству, назначенному на 27 июня, состоится 11 июля.

Председатель чешской Социал-демократической партии Ян Гамачек и председатель парламентской фракции движения ANO Ян Хвойка подписали соглашение о сотрудничестве в рамках правящей коалиции.

Об этом пишет eurointegration.com cо ссылкой на Radio Praha.

Премьер Чехии, лидер ANO Андрей Бабиш без присутствия журналистов также подписал соглашение с Коммунистической партией о поддержке сформированного правительства.

Коалиция будет иметь только 93 (200) народных депутатов и рассчитывает на поддержку 15 представителей коммунистов.

Правительство Чехии через 8 месяцев после выборов сформировали движение ANO премьер-министра Андрея Бабиша и Социал-демократическая партия. Однако этим партиям не хватает депутатов для большинства в парламенте и для получения вотума доверия необходима поддержка пророссийских коммунистов.

Голосование за доверие новому правительству, назначенному на 27 июня, состоится 11 июля.

Первое правительство Бабиша не получило вотум доверия парламента в январе и с того времени он исполнял обязанности главы кабинета.


популярное за неделю

Мнение

Комендантский месяц
Комендантский месяц Илья Мильштейн
Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко