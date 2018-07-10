Отток капитала из РФ за полгода вырос более чем на 20% 1 10.07.2018, 19:01

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С января по июнь из России частным сектором вывели $17,3 миллиардов.

Чистый отток капитала из России в первом полугодии 2018 года вырос на 20,1%, сообщается в отчете Центрального банка России.

С января по июнь из страны частным сектором вывели $17,3 млрд, в то время как за аналогичный период прошлого года – $14,4 млрд, передает “Настоящее время”.

По прогнозу ЦБ, отток капитала из России в 2018 году при среднегодовой цене нефти $ 67 за баррель ожидается на уровне $30 млрд.

Также в отчете отмечается, что прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики России в первом полугодии 2018 года составили $7,3 млрд, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года ($17,5 миллиардов).

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research сообщал, что за четыре месяца с конца февраля этого месяца по конец июня иностранные инвесторы вывели с российского рынка более $1 млрд 600 млн.

В Кремле назвали это "конъюнктурным процессом".

"Определенная волатильность возможна всегда: капитал спокойно приходит в страну и спокойно уходит. Это во многом конъюнктурные факторы, на смену одним процессам приходят другие в зависимости от того, когда те или иные параметры инвестиций становятся более привлекательными инвесторам. Поэтому это достаточно волатильный конъюнктурный процесс", – заявил тогда пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.

Рекордный отток капитала эксперты Центробанка России зафиксировали в 2014 году – тогда из страны за год вывели более $150 млрд.