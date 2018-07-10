По «делу медиков» задержан бизнесмен Сергей Шакутин 20 10.07.2018, 19:18

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Сергей Шакутин

Фото: belta,by

Наряду с медицинскими функционерами и врачами силовики задержали группу бизнесменов.

Наряду с медицинскими функционерами и врачами силовики задержали группу бизнесменов, которые занимались поставками лекарств и медтехники. Среди них и директор компании «Искамед» Сергей Шакутин, сообщили tut.by пользователи портала.

«Бизнесменов подозревают в даче взяток чиновникам», — сказали собеседники. По их словам, бизнесмены это отрицают.

Компания «Искамед» была создана в мае 1995 года. Сегодня — это одно из крупнейших частных предприятий на фармацевтическом рынке Беларуси.

Сеть аптек «Искамед» состоит из 84 торговых точек в различных регионах страны, говорится на сайте компании.

Сильны позиции «Искамеда» и на оптовом рынке. По словам участников рынка, компания входит в тройку дистрибьюторов и импортеров лекарств.

У предприятия заключены прямые договоры с ведущими белорусскими производителями, заводами стран ближнего и дальнего зарубежья. Клиентами предприятия являются государственные фармацевтические предприятия, лечебно-профилактические учреждения, крупнейшие частные аптечные сети и большое количество самостоятельных аптек, говорится в презентации компании.

Численность персонала «Искамеда» составляет свыше 400 сотрудников.

Сергей Шакутин — младший брат председателя совета директоров «Амкодор-управляющая компания холдинга» Александра Шакутина.

В силовых ведомствах получить комментарий не удалось.

Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси, задержаны несколько десятков человек. В их числе — директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов. Позже стало известно о задержании заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого, главврача Минской областной больницы Андрея Королько, директора Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александра Белецкого, главного врача 9-й больницы Валерия Кушнеренко и заведующего эндоскопическим отделением Андрея Савченко.