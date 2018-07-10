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Le Monde: Господин Макрон, поставьте условием вашего визита в РФ освобождение Сенцова

  • 10.07.2018, 19:59
Олег Сенцов
Фото: kommersant

Французский философ и писатель Мишель Ельчанинофф призывает президента Франции не ехать в Санкт-Петербург на ЧМ.

Французский философ и писатель Мишель Ельчанинофф, сооснователь ассоциации "Новые диссиденты", автор книги "В голове Владимира Путина" в дискуссионной рубрике Le Monde (перевод - inopressa.ru) призывает президента Эммануэля Макрона не ехать в Санкт-Петербург на ЧМ по футболу, если кинорежиссер Олег Сенцов не будет освобожден.

"Господин президент, можете ли вы действительно отправиться в Россию? Вы запланировали во вторник присутствовать на матче Франция-Бельгия в Санкт-Петербурге. Чемпионат мира по футболу - прекрасный праздник, и желание поддержать сборную Франции совершенно обоснованно. Между тем ваше присутствие на трибуне может прозвучать как политическое и моральное поражение для нашей страны. Во вторник, 10 июля, для кинорежиссера Олега Сенцова начнется, если он еще жив, 58-й день голодовки", -пишет Ельчанинофф.

"Вам известно о масштабе мобилизации в поддержку Олега Сенцова во всем мире и особенно во Франции. В это вовлечены романисты, философы, деятели кино, артисты, десятки тысяч граждан. В последние дни наши писатели каждый день публикуют тексты с призывами о его освобождении. Вы сами упомянули о его деле в ходе вашей последней встречи с российским президентом в Санкт-Петербурге. Тщетно. Если не предпринять никакой решительной инициативы, Сенцов умрет в тюрьме", - продолжает автор.

"Российский президент годами использует риторику о европейской и демократической слабости, - отмечает философ. - Этот континент, отрезанный от своих корней, опьяневший от покаяния и почитающий любые крайности, разваливающийся из-за своей толерантности и открытости к миру, по его мнению, вступил в конечную фазу распада. Россия же, наоборот, способна стать олицетворением режима, идентифицирующего себя с аккламацией и авторитарностью, - такому примеру надо следовать во всем мире".

"Единственный способ противостоять этому дискурсу - это продемонстрировать, что наша демократия не слаба, что ее руководители не боятся отстаивать ее ценности. Обсудить с Путиным то, что его раздражает, когда для нас это является самым главным, - к тому же наилучшее средство заставить его нас уважать", - считает Ельчанинофф.

"Почему следует сфокусироваться на такой личности, как Олег Сенцов? В конце концов, он не единственный политический заключенный, не единственный узник совести, не единственный, кто стал жертвой сфальсифицированного дела, со свидетелями, отказывающимися от своих показаний, и сфабрикованными доказательствами. Однако с момента его ареста в 2014 году и вынесения ему приговора в 2015 году к 20 годам лишения свободы в России Сенцов стал символом", - утверждает автор обращения.

Арест Сенцова Кремль хотел сделать показательным: тех, кто противостоит аннексии Крыма, ожидает его участь. "Вот уже два месяца Сенцов также является символом мужества, упорства и самоотверженности", - говорится далее.

"С помощью голодовки Сенцов требует не своего освобождения, а освобождения 70 украинских политических заключенных. Он стал знаменосцем мирного движения сопротивления произволу. Сегодня истинной сильной личностью - в прямом смысле этого слова - в России является уже не Владимир Путин, а русскоязычный и невероятно упорный украинец Сенцов", - заявляет писатель.

"Необходимо поддержать Сенцова и от имени политики, - считает автор. - Прежде всего потому, что политике свойственно обращаться к символам, а Сенцов сегодня является носителем надежды на свободу для десятков тысяч человек, на Украине, в России и других местах. А еще потому, что поддержать несправедливо осужденного и умирающего человека, на самом деле, является высшей точкой политической борьбы, ее конечной целью", - пишет Ельчанинофф.


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