Особенности «штрафов» от BelToll 1 10.07.2018, 20:37

Говорят о нарушении, а предъявить доказательства отказываются.

В редакцию abw.by обратился читатель из Бобруйска Леонид. В ситуации, в которой он оказался, побывали уже многие владельцы крупногабаритного транспорта.

Владея многотонной фурой, наш читатель, как предписывает законодательство, обзавелся специальным устройством, с которого система электронной платы за проезд списывает денежные средства по установленным тарифам. Речь идет о BelToll. Не все и не всегда согласны со штрафными санкциями, которые данный оператор налагает на грузоперевозчиков, а санкции там существенные.

Не согласился с нарушением и наш герой, и вот почему.

Леонид: "Я занимаюсь международными грузоперевозками, для этих целей имею в собственности фуру. Естественно, приобрел устройство для взимания платы за проезд по дорогам и заключил соответствующий договор. Как-то с устройства списали штраф якобы за нарушение правил проезда, которое выразилось в том, что при проезде под одной из "рамок" устройство не сработало. По сути, это означает, что я не оплатил проезд за конкретный сегмент дороги. Но суть тут в том, что через три минуты "рамки" уже считывали с устройства всю информацию, то есть прибор исправно работал. Водитель утверждает, что при проезде под "рамкой" устройство подавало все необходимые звуковые сигналы, - это говорит о том, что система электронной оплаты функционировала. Смысла снимать устройство или каким-то образом скрывать его у водителя не было, это лишено логики. Как ответственный перевозчик мы всегда внимательно следим за правильностью оплаты в системе BelToll. Иногда были "косяки", но стараемся этого избегать. Я обратился к оператору и попросил предъявить мне фото фиксации нарушения. Мне вежливо ответили: соответствующее фото есть, но вам его не покажем. Это кажется странным, так как ранее оператор системы такое фото предоставлял, никаких проблем не возникало, да и необходимость в каких-либо спорах отпадала сразу, так как видно, присутствует прибор на лобовом стекле или нет. Я готов отвечать за нарушения, но я имею полное право ознакомиться с нарушением как таковым, ведь речь идет о деньгах, причем немалых".

Почему так получилось? Теория

Начнем с того, что плата за проезд по дорогам Республики Беларусь осуществляется в соответствии с Положением об отдельных вопросах взимания платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь, которое утверждено президентским указом №426. Данным документом регламентировано, что пользователь платной дороги с транспортным средством определенной категории обязан получить специальное устройство, которое фиксирует факт проезда по конкретным участкам автомобильной дороги. Пользователь обязан перед началом поездки установить данное устройство на ветровом стекле, причем таким образом, чтобы оно свободно функционировало, то есть даже щетки ветрового стекла в свободном положении не должны закрывать прибор. Когда водитель проезжает под рамкой, система считывает информацию и подает звуковой сигнал, который свидетельствует о том, что денежные средства перевозчика списаны по соответствующим тарифам. Если прибор не установлен, установлен некорректно либо по какой-то другой причине информация оператору не поступила, то налагаются санкции. Речь идет, по сути, не о штрафе как таковом, а о повышенном тарифе при установлении нарушений правил проезда по платным дорогам.

Таким образом, при установлении нарушения перевозчик платит повышенную "таксу".

Почему у Леонида не сработало устройство контроля проезда под "рамкой", мы не знаем. Это может быть как невнимательность водителя, так и технические причины, а возможна и некорректная установка самого устройства. Точки над "i" могло расставить фото нарушения, и логически правильным было бы такие снимки перевозчикам, уличенным в нарушениях правил проезда, предоставлять, чтобы было меньше суеты и различных правовых процессов, в том числе судебных.

Оператор BellToll письменно ответил Леониду на его претензию.

Получается, что оператор вообще зафиксировал факт отсутствия устройства на ветровом стекле автомобиля. В телефонном разговоре с Леонидом представитель оператора заявил, что это нарушение зафиксировано, в том числе путем фотофиксации (запись разговора есть в распоряжении редакции - прим.ред). . Почему тогда нарушителю это не показать или не направить фото в его адрес? Да и деньги со счета перевозчика списываются автоматически, что существенно пополняет государственный бюджет. Доступ к подобной информации имеют Транспортная инспекция, ГУ "Белавтострада" и сам оператор BelToll компания "Капш Телематик Сервизис".

Проанализировав ответ BelToll в части отказа от предоставления фото нарушения, которое якобы зафиксировано, мы нашли один интересный момент, а именно - чем оператор отказ мотивирует. А мотивирует он это пунктом 93 Положения, о котором мы уже говорили. Но прочитали мы его совсем по-другому, не так, как оператор. Смотрим оригинал.

"Не вправе разглашать сведения о пользователях…" - то есть, на наш взгляд, тут говорится о том, что оператор не вправе разглашать сведения о пользователях сторонним лицам, но самому-то пользователю сведения, тем более о нем самом, тем более с заключенным договором, почему нельзя сообщить? Ссылка на данный пункт Положения тут, предполагаем, не к месту. Пользователь системы при заключении договора дает свое согласие на обработку и хранение персональных данных о нем для целей функционирования самой системы электронной оплаты.

Мы нашли другой документ, который называется Закон РБ "Об информации, информатизации и защите информации", статья 16 которого говорит о том, что (выдержка из Закона) "не может быть ограничен доступ к информации о законных интересах и обязанностях физических лиц, а также о фактах нарушения законности".

Таким образом, допустив неоплату проезда по платным дорогам, перевозчик нарушает требования указа №426, то есть нарушает закон. А теперь, как говорится, смотри выше: "… не может быть ограничен доступ к информации о фактах нарушения законности".

Нарушение установили? Да. Сумму автоматически выставили? Да. Является ли это обязанностью при установлении нарушения? Конечно. Но информация об обязанностях тоже не может быть ограничена, тем более лицу, в отношении которого приняты санкции (нарушителю). Если говорить сравнениями, то это равносильно тому, если бы вам - лицу, в отношении которого ведется, допустим, административный процесс, отказали в ознакомлении с протоколом или постановлением о штрафе, либо из ГАИ вам пришла "весточка" о превышении скоростного режима, зафиксированного камерой фотофиксации, а фото не прислали, мол, нельзя, не должны показывать. Но ГАИ к постановлению такие снимки всегда прикладывает, и это правильно, водитель (владелец ТС) всегда должен быть уверен, что если он что-то нарушил и понес наказание, то это объективно, законно, да и доказательства вот они, на фото. В случае же с BelToll владелец транспортного средства, судя по ответу, который Леониду получил в свой адрес, такой возможности лишен.

По мнению редакции, это неправильно, такие вопросы нужно регулировать. И обоснование оператором отказа в ознакомлении, по сути, с доказательствами нарушения пунктом 93 вышеупомянутого Положения весьма спорно. А было ли нарушение? Увы, получается, что даже сам нарушитель не имеет права знать.