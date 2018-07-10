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Туристы из Англии: Думали, что в Беларуси говорят по-белорусски

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  • 10.07.2018, 21:02
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Гость из Англии - о Бобруйске, костеле и истории страны.

Эндрю Блэкман с женой Джини проехали на машине из Лондона через всю Европу и три недели колесили по Беларуси. Последним пунктом белорусской программы – четыре дня в Бобруйске. На второй день Эндрю прогулялся по городу с журналистом «Вечернего Бобруйска» и рассказал о впечатлениях.

«Видно, что Беларусь – часть бывшего СССР, а что это Беларусь – видно плохо»

– Мы очень любим путешествовать, – рассказал Эндрю. – Причем не с официальными турами, а самостоятельно – так гораздо больше увидишь, спокойно рассмотришь. Познакомишься с обычной местной жизнью, а не картинкой из рекламных проспектов. И с людьми – а это самое интересное.

В Англии мало людей знают о Беларуси, так и Эндрю с супругой просто были в курсе, что она существует. Для Блэкманов это не знакомые Франция, Германия, Италия – что-то новое, неизвестное.

Пара посетила Беларусь не по льготной туристической визе, а по обычной – платной на три недели. Дело в том, что бесплатную выдают только в аэропорту, а они ехали на машине и хотели пожить здесь подольше.

За время путешествия посетили Брест, Гродно, Лиду, Минск, Витебск. Везде жили по несколько дней. В Бресте им очень понравилась центральная пешеходная улица со множеством ресторанчиков, церемония зажигания фонарей, впечатлила крепость и «военные статуи». Хотели посетить Полоцк, но задержались в Минске, еще заехали в Хатынь, а вот на Полоцк уже не осталось ни времени, ни энергии.

– Общее впечатление – вся страна в военных памятниках, причем только Второй мировой. Советской архитектуры много, Ленин повсюду, и названия кругом советские. Мы были в Чехии, Словакии, Польше, в балтийских странах, которые были в составе СССР – там советские статуи убирают, улицы называют в честь своих значимых личностей. А в Беларуси во всех городах Ленин, советы, Москва и русские писатели. Очень хорошо видно, что Беларусь – часть бывшего СССР, а что это Беларусь – видно плохо. На этом фоне очень понравился памятник в Бресте, посвященный 1000-летию города. Узнали там много и про княжество Литовское, и что были в составе Польши – сразу видна давняя богатая история.

Еще Эндрю удивило, что люди разговаривают в основном на русском языке.

– Мы думали, что в Беларуси говорят по-белорусски. Нам-то все равно, мы ни того, ни другого не знаем, но… Непонятно. И по всей стране много надписей на китайском – это почему?

Еще гости из Англии обратили внимание на разницу между городами и сельской местностью. По мнению Эндрю, крупные города достаточно современные, а в деревнях все выглядит, как 200 лет назад.

– Такой огромной разницы нигде не встречали. Но посмотреть деревушки по дороге было очень интересно. И люди там очень дружелюбные, многие приглашали к себе в дом – жаль, что не могли с ними нормально пообщаться из-за того, что не говорим по-русски или по-белорусски.

«Это ж как во Франции!»

После Витебска британские туристы хотели побывать в небольшом городе в другой части страны, на юге, ведь далее по плану Украина. Так выбор и пал на Бобруйск – из Витебска сюда приехали без остановок, даже объезжая Могилев – в него не заехали. Решили, что хватит уже больших городов.

Приехав, сразу пошли прогуляться от гостиницы у реки через две площади в район старых домов у рынка. И попали в синагогу.

– Здание красивое, да еще и открыто. Зашли – а там собрание людей, они нас расспросили, мы их. Показали нам все внутри, и рассказали, как пройти к руинам еще одной старой синагоги, объяснили, что хотят там сделать музей. Мы сходили конечно, впечатлились. Это было просто замечательно – такая экскурсия спонтанная, случайные встречи. То, что мы любим.

Во время разговора мы тоже провели для британского гостя миниэкскурсию по нескольким знаковым местам. Эндрю очень понравилась «зеленая библиотека» – «Видели это на карте как основную достопримечательность, живьем еще красивее и очень интересно!»; Чырвоная вежа с витой лестницей внутри – «Надо будет зайти»; и серый дом напротив – «О, Германия! Очень необычно на фоне всего остального!» А соседнюю загадку Эндрю, естественно, не отгадал.

– Что это за дом?

– Ну, какой-то жилой блок… или офисы.

Обошли фасад…

– Вау! – удивлению британца не было предела. – Это ж как во Франции!

Эндрю внимательно рассмотривал оставшуюся красоту костела и пытался понять, почему он снаружи похож неизвестно на что, и почему нормальный вид до сих пор не возвращают.

«Такой милый «семейный» городок»

Но общее впечатление от города, по словам нашего гостя, весьма положительное. С другими странами и городами сравнить не получается, но с Англией разница огромная:

– Нам сразу бросается в глаза, что у вас даже в небольших городах достаточно много места и широкие улицы. Английские города очень старые, с узкими улочками, дома стоят тесно, просто вплотную – а у вас широкий размах.

– Вообще у меня, как у туриста, тем более впервые посетившего страну, иное восприятие того, что вижу, чем у живущих здесь людей, – пустился в рассуждения мистер Эндрю. – Понятно, что местные видят и понимают существующие в стране проблемы, а туристы видят, что тут чисто, красиво, современно – в общем, видят то, что на поверхности. Вот поэтому мы любим путешествовать сами и останавливаться в неожиданных местах, по возможности знакомиться с местными.

И основное впечатление, которое уже сложилось о Бобруйске – это очень спокойный, тихий, уютный город. Даже в центре здесь мало людей. Такой милый «семейный» городок, где можно, устав от шума, обосноваться и жить тихой семейной жизнью.


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