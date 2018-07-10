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Доношу на неугодных. Бесплатно!

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  • Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»
  • 10.07.2018, 21:30
  • 2,200
Матвей Ганапольский
Фото: RFE/RL

В РФ предложили заниматься доносительством.

Две новости пришли почти одновременно: Твиттер заблокировал 7 миллионов подозрительных аккаунтов — это новость первая. А вторая новость в том, что глава МВД РФ Колокольцев предлагает заниматься откровенным доносительством.

Доносительство как вводится, пакуется в красивую патриотическую упаковку.

— Есть множество интересных проектов где вы востребованы — говорит Колокольцев, обращаясь к молодёжи, — в первую очередь это мониторинг в интернете на предмет запрещенной информации.

Интересно, что предлагая стать доносчиками, Колокольцев, сам того не желая, демонстрирует технологический уровень России. Это на проклятом Западе Твиттер делает автоматический фильтр на ключевые слова и интеллектуальную систему, которая анализирует весь текст в целом, даже если автор маскируют ключевые слова и пишет иносказательно. В России другое: с одной стороны, частная компания Яндекс выпускает умную программу 'Алиса', и пиарит её на весь мир, а с другой, государственный служащий Колокольцев, по старинке, объявляет набор доносчиков.

Что интересно, Колокольцев предлагает заниматься доносительством бесплатно, по-волонтёрски, а значит, от души, от сердца.

Приходит студент из института, вчера он волонтёрствовал — кровь сдавал, в хосписе ребёнка развлекал. И тут, новое волонтёрство предлагают — врагов народа выявлять. Садится наш студент за компьютер, выявляет соседа-вредителя, за соседом приезжают, забирают, а потом студенту можно сервизик какой-нибудь, или шкаф из квартиры арестованного отдать. Ведь волонтёрство не отрицает награду за усердие.

Думаю, что и с Колокольцевым и с его предложением всё ясно. Надеюсь, что молодёжь проигнорирует желание Колокольцева понемногу восстанавливать практику доносительство 37-го года и будет с успехом заниматься тем, чему и был посвящён форум куда пришел Колокольцев, — а именно, поиску пропавших людей.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»


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