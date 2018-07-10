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Мустафа Джемилев: Пытки в Крыму - это ответственность лично Путина

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  • 10.07.2018, 22:10
Мустафа Джемилев
Фото: un.org

Лидер крымских татар уверен, что пытки в Крыму согласованы с верховной властью России.

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев считает, что все преступные действия оккупантов в Крыму, в том числе пытки ФСБ, согласованы с верховной властью России и лично президентом Владимиром Путиным.

Об этом Джемилев заявил во вторник на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент “Укринформа”.

"Разрешение на пытки в СССР давались на довольно высоком уровне - уровне генерального прокурора СССР Вышинского по согласованию со Сталиным. Поэтому считать пытки, которые сегодня применяются в оккупированном Крыму самодеятельностью ФСБ - это было бы неправильно. Такие вещи делаются по согласованию с самыми верхами. Поэтому те действия, которые сейчас совершаются, преступные незаконные действия, которые совершаются в оккупированном Крыму, - ответственность верховной власти Российской Федерации и самого Путина", - заявил Джемилев.

Он напомнил о разнице пыток, которые проводили в фашистском гестапо от пыток, проводимых ФСБ в Крыму.

"У русского писателя Солженицина в книге "Архипелаг ГУЛАГ" есть сравнение между гестапо и НКВД-МГБ-КГБ. Разница между ними в том, что гестапо действительно использовало незаконные методы и применяло пытки с целью получения какой-то информации, и если в ходе допроса выяснялось, что человек не виновен, они его выпускали. Пытки в СССР, а теперь в Российской Федерации, отличаются тем, что они добиваются получения от задержанных и арестованных людей тех показаний, которые им нужны для той схемы, которую они уже выработали для себя и добиваются признания человеком тех показаний, которые им нужны", - говорит политик.

Именно пытками, подчеркнул Джемилев, сотрудники ФСБ добились от украинца Александра Стешенко признания в так называемом "поджеге дома крымского муфтия".

"По истечении 12-ти дней после административного ареста, когда его (Стешенко - ред.) пришли встречать адвокаты, его пересадили в другое авто и увезли. Но перед тем, как его увезли, Стешенко успел сказать несколько слов адвокату. Это я говорю со слов Эдема Семедляева, с которым я разговариваю по телефону регулярно. Он сказал: "Меня пять часов пытали в море, топили - вытаскивали, топили - вытаскивали, и я вынужден был подписать все, что они от меня хотели. Другого варианта у меня не было". Такие вот его слова. Позже он исчезает совершенно, и от него приходят звонки матери: "Мама, ни о чем не беспокойся, у меня все хорошо, и никаких адвокатов мне не нужно. Ясно, что он говорит то, что ему диктуют. Вот таковы методы", - рассказал Джемилев.

Комментируя сам "поджег дома муфтия", в котором обвиняют Стешенко, лидер крымских татар отметил, что жители Крыма ничего не знают об этом деле.

"Когда происходят такие вещи: бросают зажигательные бомбы, поджигают (дома - ред), вроде этим должна быть заполнена вся пресса, но нигде никакой информации об этом не было. И сейчас, судя по публикациям, речь идет о событиях, которые произошли осенью прошлого года, но до сегодняшнего ничего об этом людям не известно", - сообщил он.

По словам Джемилева, после того, как история с "поджегом дома муфтия" появилась в прессе, он спрашивал у многих приезжающих из Крыма соотечественников - действительно ли было нападение на дом муфтия, но никто никакой информацией об этом ему предоставить не смог.


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