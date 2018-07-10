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Фотофакт: Трамвайные пути на улице Октябрьской залили асфальтом

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  • 10.07.2018, 22:22
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Трамвайную линию, которая проходила через улицу Октябрьскую, проложили еще в 1932 году.

Идет реконструкция улицы Октябрьской. Трамвайные рельсы постепенно исчезают под асфальтом, передает nn.by.

Трамвайную линию, которая проходила через улицу Октябрьскую, проложили еще в 1932 году.

До недавнего времени здесь ездил трамвай №2.

В 2015 году линию закрыли из-за низкого пассажиропотока. Шла речь о том, что линия откроется вновь после реконструкции.

Однако в этом году трамвайные пути начали убирать совсем.

По улицам, где до недавнего времени шел ремонт, уже ездят машины.


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