Украина будет одной из главных тем на саммите Трамп-Путин 10.07.2018, 22:31

Украина получила заверения администрации Белого дома, что Вашингтон «не предаст ее интересы» во время саммита в Хельсинки.

Об этом в интервью агентству «Рейтер» на условиях анонимности заявил высокопоставленный украинский дипломат, передает «Голос Америки».

По словам заместителя директора украинского Института мировой политики Николая Белескова, опасения, что Украина станет разменной монетой, беспочвенны. Он считает, что ни Вашингтон, ни Москва не смогут навязать Киеву условия, которые не будут учитывать его интересы.

«Ни сценарий «Ялта-2», ни «Мюнхен-2» невозможно реализовать. Обсуждение между Трампом и Путиным будет носить характер обмена мнениями. Для Путина станет победой, если Трамп после встречи будет считать, что США также несут ответственность за то, что произошло в Украине», - считает Николай Белесков.

Бывший депутат Государственной думы Максим Шингаркин считает, что российский президент попытается донести до Дональда Трампа, что Украина находится в сфере геополитических интересов Москвы, а референдум в Крыму, который не был признан международным сообществом, законен.

«Вторая часть – это Донбасс. Как мы знаем, ситуация в Донбассе и Луганске – она определяется именно защитой основных прав граждан: говорить на родном языке и реализовывать свое право на национальную культуру, в данном случае речь идет о русском языке и русской культуре. Российская Федерация никогда не говорила об отторжении восточных территорий от Украины. Наоборот, мы настаиваем, и Путин как раз будет об этом говорить, нужны гарантии социальной защиты», - заявил Максим Шингаркин.

Он добавляет, встреча двух президентов станет демонстрацией способности Вашингтона и Москвы вести диалог и договариваться, что должно лечь в основу дальнейших отношений между двумя странами.

Перед саммитом страны Балтии и Скандинавии с официальным визитом посетил сенатор-республиканец Боб Коркер – глава комитета по международным делам в сенате. В интервью изданию «Медуза» он заявил, что президент США «ведет себя так, будто статус Крыма – это открытый вопрос».

При этом высокопоставленные лица администрации Белого дома неоднократно заверяли, что позиция Вашингтона по этому вопросу остается неизменной: полуостров – украинская территория.

«США не признают российскую попытку аннексировать Крым. Американские санкции против России останутся в силе, пока она не вернет полуостров Украине», - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Такого же мнения придерживается и Джон Болтон - советник президента США по вопросам национальной безопасности:

«США не признают изменения границ с помощью силы. Президент Путин был предельно ясен со мной по этому вопросу, и я ответил, что мы останемся при своем мнении относительно Крыма».

Большая часть американских экспертов считает маловероятным, что президент Трамп согласится признать аннексию Крыма. А бывший посол США в Украине Стивен Пайфер подчеркивает: Трамп должен вести себя крайне осторожно во время переговоров с Путиным.

«Существует возможность, что во время встречи Трамп заявит о жесткой поддержке Украины. Это может привести к тому, что Путин будет искать пути мирного разрешения конфликта в Украине. Я опасаюсь, что неосторожность Трампа может привести к тому, что он попадет в ловушку, расставленную Путиным, что приведет к признанию оккупации Крыма», - сказал Стивен Пайфер.

Американские эксперты считают, что не следует ожидать прорыва в разрешении ситуации в Украине. Однако они обращают внимание, что западные санкции против России останутся в силе, пока Кремль не найдет путь мирного решения конфликта в Донбассе и не вернет Украине оккупированный Крым.