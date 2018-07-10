Население Земли увеличилось за год на 83 миллиона человек 2 10.07.2018, 22:39

Население планеты растет со скоростью порядка 2,6 человек за секунду.

За год население планеты Земля увеличилось на 83 млн человек и достигло чуть больше 7,635 млрд. Об этом 10 июля сообщил Немецкий фонд всемирного народонаселения (DSW).

По его данным, человечество растет со скоростью порядка 2,6 землян за секунду. DSW отмечает, что "особенно быстро" растет население Африки.

По прогнозам фонда, до 2050 года количество людей на материке увеличится с нынешних 1,3 млрд до 2,5 млрд.

По прогнозам ООН, к 2050 году население Земли увеличится до 9,8 млрд человек.