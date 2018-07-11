Рабочая сила для Германии: каким будет новый миграционный закон 1 11.07.2018, 8:14

2,729

Об открытии рынка для трудовых мигрантов договорились все партии, входящие в правящую коалицию.

Существует более 50 видов документов, разрешающих иностранцу легально находиться на территории Германии: виза для деятелей искусства, временное разрешение на пребывание, бессрочный вид на жительство, так называемая европейская Blue Card для высококвалифицированных иностранных специалистов и т. д.

Отдельное, особое направление - предоставление убежища нуждающимся в защите лицам, которые тоже являются частью миграционного потока. Кроме того, в немецком законодательстве предусмотрен целый ряд правил и предписаний, касающихся вопросов миграции. А вот миграционного закона в ФРГ до сих пор нет. Но, судя по всему, скоро появится, пишет dw.com.

Основные требования СДПГ по миграционному закону

В течение многих лет разработка и принятие миграционного закона является одним из основных требований Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Христианско-демократический союз (ХДС) и его младший партнер по правящей коалиции Христианско-социальный союз (ХСС) выступали против такого закона.

Вначале христианские партии утверждали, что Германия не является страной мигрантов. Дебаты о миграционном законе велись еще до 2015 года, когда в страну хлынул поток беженцев. Затем инициативу о миграционном законе блокировали тем аргументом, что в ФРГ и так достаточно правил и предписаний, регулирующих эту сферу.

Но социал-демократы по-прежнему считают, что такой закон необходим. "Нынешние правила миграции - это бюрократический монстр", - заявил политик от СДПГ Буркхардт Лишка (Burkhardt Lischka). "Если Германия хочет победить в международной конкурентной борьбе за иностранных специалистов высокой квалификации, ей нужен простой, четкий, внятный миграционный закон", - объясняет Лишка.

Он подчеркивает, что миграционный закон будет регулировать именно правила въезда в страну рабочей силы. В ходе переговоров о создании правящей правительственной коалиции в Германии в январе 2018 года стороны обсуждали этот вопрос, но не пришли к согласию.

В Германию за работой или за пособиями?

Сейчас ХДС и ХСС готовы вернуться к обсуждению миграционного закона, но это не значит, что он должен приниматься на основе коалиционного договора, в котором речь идет о миграции высококвалифицированных специалистов, уточняет Филипп Aмтхор (Philipp Amthor), депутат от ХДС, глава комитета бундестага по внутренней политике.

Уже в октябре нынешнего года министр внутренних дел и лидер ХСС Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) намерен представить некий документ, регулирующий миграцию в ФРГ. Каким будет его содержание, пока не ясно. Социал-демократы перед парламентскими выборами также разработали свой вариант миграционного закона, который ориентируется на канадскую модель.

Согласно ему, в Германии должна существовать ежегодная квота на мигрантов. Решающую роль при выдаче виз будут играть баллы, которые начисляются за знание немецкого языка, образование, опыт работы и наличие родственников в ФРГ.

Одним из разработчиков этой концепции является Карамба Диаби (Кaramba Diaby) - депутат бундестага от СДПГ. "С принятием миграционного закона мы хотим добиться прозрачности и показать, кто и при выполнении каких критериев может жить и работать в Германии", - отметил в интервью DW Диаби, уроженец Сенегала, приехавший на учебу еще в ГДР, окончивший университет и получивший докторскую степень в Германии.

Согласно этой модели теоретически мигранты могут попасть в страну, не имея конкретного предложения рабочего места. Поэтому политики из блока христианских партий не поддерживают такой формат. "Если речь идет о миграции, одно должно быть четко прописано - миграция в Германию возможна только при наличии рабочего места", - уверен депутат бундестага от ХДС Армин Шустер (Armin Schuster).

Программисты из Индии и украинские повара для ФРГ

Впрочем, ХДС и ХСС признают, что нынешние правила, регулирующие вопросы миграции, слишком сложны. "До настоящего момента у нас были слишком жесткие препятствия для мигрантов", - констатирует Филипп Амтхор из ХДС.

Между тем эксперты парламентской комиссии в своем годовом отчете говорят о самых либеральных правилах миграции в Германию для высококвалифицированных специалистов. Но должны быть облегчены условия въезда и для лиц других профессий, востребованных в Германии. По выражению Амтхора, говоря о миграции рабочей силы, надо понимать, что речь идет не только о суперпрограммистах из Индии, но и поварах из Украины.