Евразийский фонд оставил Лукашенко без денег 6 11.07.2018, 8:24

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При этом выплаты по внешнему и внутреннему валютному долгу остаются на высоком уровне.

Два месяца подряд в Беларуси снижаются золотовалютные резервы, за июнь потерявшие более 100 млн долларов. При этом выплаты по внешнему и внутреннему валютному долгу остаются на высоком уровне (к примеру, в июне — 424 млн долларов), что в очередной раз повышает актуальность вопроса о внешней подпитке. В частности — о подзабытых 400 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития, так и не полученных в ожидаемые сроки, сообщает tut.by.

Беларусь рассчитывала на шестой транш в конце 2017-го и седьмой — в начале 2018-го, по итогу выполнения контрольных показателей на 1 января нынешнего года. Но время шло, и сроки смещались. В частности, в феврале министр финансов Владимир Амарин отмечал, что 200 млн долларов шестого транша Беларусь ждет в первом квартале.

В июне первый заместитель министра финансов Максим Ермолович сказал Reuters, что Минск обсуждает с ЕФСР новые критерии и новые сроки выполнения условий последнего кредитного транша. «Надеюсь, что шестой транш мы получим очень скоро, седьмой — до конца года», — сказал Ермолович.

В пресс-службе ЕФСР TUT.BY сообщили, что сроки выделения денег Беларуси не определены. «Дата заседания Совета Фонда по рассмотрению вопроса шестого транша еще не назначена. После принятия решения Советом Фонда по шестому траншу, будет проведена работа по определению новой контрольной даты для седьмого транша и оценке выполнения его условий», — отметили в ЕФСР.

Матрицей мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Нацбанка Беларусь, поддерживаемых финансовым кредитом ЕФСР, для получения седьмого транша Беларусь должна была обеспечить выполнение нескольких контрольных показателей. В частности, речь шла об ограничении изменения фонда зарплаты величиной среднегодовой инфляции, соответствующей таргетируемой инфляции на конец 2017 года на уровне до 9%; уровне возмещения тарифами затрат по оказанию транспортных услуг населению не менее 70% по итогам 2017 года; подготовке отчета по фискальным рискам, генерируемым государственными предприятиям; начале функционирования института омбудсмена.

Как ранее сообщалось, Минфин Беларуси и Евразийский банк развития в марте 2016 года подписали соглашение о предоставлении финансового кредита на 2 млрд долларов из средств ЕФСР в поддержку мер экономической политики и структурных преобразований на 2016−2018 годы.