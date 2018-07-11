Белорусам приходят гигантские суммы за услуги ЖКХ 33 11.07.2018, 8:48

9,265

Жители Гомеля обратились в суд.

В Гомеле пользователям за электро- и теплоэнергию приходят жировки с суммами, в разы превышающие привычные. Люди не спешат оплачивать внезапно возникшие гигантские задолженности. А «Гомельэнерго» в свою очередь подает на них в суд. Что происходит и кто виноват, разбирался tut.by.

Марина Еремина несколько раз перечитывает подготовленную речь. Женщина заметно волнуется, ведь выступать в суде будет впервые в жизни. В мае ее маме — Елене Евгеньевне — пришла жировка, от которой у пенсионерки едва не случился инфаркт. Сумма к оплате в ней была в разы больше той, что начисляли все предыдущие годы. Позвонили в «Гомельэнерго»: нет, не ошибка — перерасчет.

Эта история началась в 2016 году. Елена Евгеньевна переехала в другую квартиру, свою оставила внучке Светлане (дочери Марины). Гром грянул через полтора года. В мае 2018 года пришла жировка с пугающими цифрами. В результате произведенного перерасчета за свет и тепло требовалось доплатить более 600 рублей. Через перу недель Елена Евгеньевна получила письмо-уведомление от «Гомельэнерго» с разъяснениями космических цифр. А потом последовала повестка в суд.

Оказалось, все дело в постановлении Совмина № 571 от 12.06.2014 года, которое определяет, кто может оплачивать свет, тепло, газ и воду по субсидируемым тарифам, а кто должен платить по полной. Так к примеру, если в квартире не проживает наниматель или члены его семьи, тариф не субсидируется. А внуки — не члены семьи. Следовательно, оплачивать коммуналку Светлана должна была по 100%-му тарифу.

«Но откуда нам всем было знать о существовании какого-то постановления? Почему никто за 1,5 года не предупредил, что платим мы не верно? И кто мог предположить, что внучка — это не член семьи родной бабушки?» — задает вопросы Марина.

Вместе с ней на заседание, пока в разведку, пришли еще несколько гомельчан, которых в скором времени ждут такие же суды. Говорят, подобных исков в Гомеле сотни. Ситуации у всех, как под копирку.

В квартире Тамары Яковлевны проживала невестка с внуком. В итоге в мае тоже получили «жировку с «сюрпризом» на сумму 1800 рублей.

У молодой пары — Олега и Алеси — задолженность за свет и тепло — почти 2 тысячи рублей.

— Жили большой семьей, потом бабушке с дедушкой купили квартиру, они переехали в нее, а мы остались жить в старой квартире с мамой. Никто не оформлял никаких бумаг, так как живем дружно и друг другу доверяем. Потом мама нашла работу в Минске и уехала туда на несколько лет, там же вышла замуж, прописалась там и выписалась из гомельской квартиры. Получается, произошел разрыв — мама выписалась, собственник дедушка, а я — внук, то есть, не член его семьи, — объясняет Олег.

Но тогда никто об этом еще не знал. Пока в мае не пришла жировка.

— Стал разбираться, почему они 2,5 года тянули. Выяснилось, что им, оказывается, все это время не предоставляли информацию, так как не было обновленной базы по регистрациям. Сейчас база появилась и они решили взыскать долги.

Олег выучил постановление Совета министров наизусть. Особенно, пункт 6 с подпунктом 6.3, где указано, облисполком должен ежемесячно уведомлять организации, предоставляющие услуги ЖКХ о вписках-выписках граждан.

«Облисполкомам и Минскому горисполкому обеспечивать на безвозмездной основе ежемесячное информирование организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, в том числе газо- и энергоснабжающих организаций, входящих в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» и государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго»: 6.3. о жилых домах (жилых помещениях), в которых отсутствуют зарегистрированные по месту жительства собственник жилого помещения, наниматель жилого помещения государственного или частного жилищного фонда, член организации застройщиков, дольщик, заключивший договор, предусматривающий передачу ему во владение и пользование объекта долевого строительства, и (или) члены его семьи.

— То есть, налицо межведомственный косяк, за который расплачиваться почему-то надо нам. Одни годами не предоставляли информацию. Другие закрывали на это глаза. И теперь, вместо того, чтобы разбираться друг с другом решили сделать крайними людей, — говорит Олег.

В «Гомельэнерго» говорят — незнание законов не освобождает от ответственности и платить суммы перерасчета все равно придется. Поэтому, если в квартире отсутствуют зарегистрированные по месту жительства собственник или члены его семьи, то гражданам следует самим проверять правильность внесения платы за отопление и электроэнергию, а при возникновении сомнений обратиться в энергоснабжающую организацию.

«Так если бы были эти сомнения, разве бы мы копили годами такие долги? На каком этапе они, по вашему мнению, должны были у нас возникнуть?» — отвечают истцу возмущенные ответчики и пишут письма во все инстанции.

Вот из облисполкома Марине пришел любопытный ответ. Да, мол, должны были уведомить, но уведомили только более через год. Виновные депремированы, но долг погашать все-таки придется нам.

«В процессе проверки было доподлинно установлено, что Гомельское отделение сбыта тепловой энергии филиала «Энергосбыт» РУП «Гомельэнерго» после введения электронной программы АИС «Расчет — ЖКУ» располагало представленными КПУП «Гомельское городское ЖКХ» сведениями, согласно которым Вы, как собственник были сняты с регистрации по месту жительства. При этом с 14 сентября 2016 года по месту жительства была зарегистрирована Ваша внучка… Переданная информация давала возможность предъявления РУП «Гомельэнерго» плательщику услуг платы по тарифам обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат за оказание этих услуг с момента ее поступления в энергоснабжающую организацию. Однако реальные действия по предъявлению плательщику услуг платы по соответствующему тарифу, при наличии необходимых сведений об отсутствии зарегистрированного по месту жительства собственника квартиры и членов ее семьи, были предприняты более чем через год.

За выявленные нарушения производственной дисциплины, связанные с некачественным исполнением должностных обязанностей, начальник Гомельского отделения сбыта тепловой энергии филиала «Энергосбыт» РУП «Гомельэнерго» привлечен к дисциплинарной ответственности со снижением размера премии.

Тем не менее, согласно п. 4 Постановления Совета Министров № 571 давать разъяснения по вопросам применения утвержденного настоящим постановлением Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда уполномочены Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Министерство энергетики. На основании разъяснений Министерства энергетики от 16 апреля 2015 года № 04/23, которыми руководствуются энергоснабжающие организации ГПО

«Белэнерго», при утрате права на оплату энергии по субсидируемым государством тарифам гражданин должен оплачивать данные услуги по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат. Расчеты по указанным тарифам должны осуществляться с даты утраты гражданином права на оплату жилищно-коммунальных услуг по субсидируемым государством тарифам, а не с даты получения энергоснабжающей организацией информации об утрате гражданином указанного права.

Таким образом, полагаем, что плата за услуги тепло- и электроснабжения подлежит перерасчету с момента снятия Вас, как собственника квартиры, с регистрации по месту жительства».

(Из ответа Комитета экономики Гомельского облисполкома)

Пункт п. 15 гл.1 постановления № 571, действительно, говорит, что «счетные ошибки и ошибки, допущенные плательщиком жилищно-коммунальных услуг при осуществлении расчетов за жилищно-коммунальные услуги, устраняются исполнителем с момента их выявления, но не более чем за три года. Ошибки подлежат устранению при последующем расчете по тарифам, действующим на момент предоставления услуг, при расчете за которые они были допущены, если иное не предусмотрено законодательством».

Но Марина не согласна с тем, что ошибка, с которой они имеют дело, счетная.

— Под счетной ошибкой понимается непреднамеренное искажение данных, то есть арифметические или логические ошибки в учетных записях или расчетах при начислении платы за ЖКУ. А вот под технической ошибкой подразумевается неправильный ввод данных. Техническая ошибка возникает при работе сотрудников с низкой квалификацией или не в полном объеме выполнения ими своих должностных обязанностей, — объясняла в суде Марина.

Следующее судебное заседание назначено на 19 июля. А между тем, ответчикам уже начала «капать» пеня за каждый день просрочки по платежам.