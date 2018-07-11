Леонид Кулаков: Власти поступают подло, но вахта в Куропатах продолжится 1 11.07.2018, 9:06

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Леонид Кулаков

Фото: Facebook

Задержания и аресты не повлияют на дух защитников народного мемориала.

Защитники Куропат Денис Урбанович, Ольга Николайчик и Павел Северинец вышли на свободу после 10 суток ареста.

Освобождение активистам устроили через черный выход Центра изоляции правонарушителей, чтобы не попали в объектив камеры. К тому же у Павла Северинца при этом конфисковали и растоптали рукопись нового романа «Беларусалим. Сердце света», написать 11 страниц которого он успел во время отсидки.

«Власть, как всегда, подло поступает. Прождали около трех часов, а они их вывозят через черный ход, - заявил belsat.eu активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков.

По словам активиста, задержания и аресты не повлияют на дух защитников урочища и вахта в Куропатах будет продолжаться.