закрыть
11 июля 2018, среда, 13:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Игра с цифрами

2
  • 11.07.2018, 9:25
  • 2,293

Как манипулируют зарплатами белорусов.

Минздрав и Минтруда пообещали «удвоить» зарплаты медработников.

«На самом деле реальная зарплата не вырастет», - считают опрошенные zautra.by эксперты.

Экономист Владимир Ковалкин считает, что рост зарплат работников здравоохранения не создаст дополнительной нагрузки для бюджета. В реальности он не будет таким ощутимым, как обещает Минздрав.

— Если цель стоит повысить зарплаты в течение семи лет, то в среднем в год их нужно повышать на 10%. При условии инфляции на уровне прошлого года (7%) эффективный рост будет составлять всего лишь около 3% в год. То есть реальные зарплаты к 2025 году увеличатся не в два раза, а приблизительно на 23%, — поясняет экономист.

Если же реальная инфляция будет достигать 9-10%, то получится, что медикам зарплату вообще не повысят — их покупательная способность останется на том же уровне.

— В последние года два аналитики критикуют официальный индекс потребительских цен (она же инфляция), потому что корзина не полностью учитывает поведение потребителей, значит, не соответствует реальности. То есть те продукты, которые идут в индекс потребительских цен и реальное потребление людей довольно сильно разнятся. Можно сказать, что реальная инфляция сейчас выше 7%, — отмечает эксперт.

По данным Нацбанка, ощущаемый уровень инфляции в мае этого года составил 12,9%.

Врачей устроили бы доходы в два раза выше средних

Для начала среднюю зарплату в здравоохранении можно довести до уровня доходов в промышленности, считает врач-реаниматолог Андрей Витушко. Так как в последние лет десять работники медицины зарабатывают на треть меньше «средних» промышленников.

Кроме присущей всем гражданам нужды – кормить свою семью, чтобы быть хорошими профессионалами и не отставать от развития медицины в целом, врачи постоянно находятся в состоянии обучения и повышения своих компетенций. Саморазвитие, поездки на различные семинары и конференции, в том числе международные, покупка литературы и возможность следить за научными открытиями стоят не дешево.

— Зараз беларускія лекары не могуць сабе дазволіць з’ездзіць за свой кошт нават на канферэнцыю ў Польшчу, — констатирует Андрей Витушко.

Профессиональный рост требует немало времени. Но большинство белорусских врачей трудятся больше, чем на ставку. Из-за чрезмерной занятости у них может не быть времени даже на чтение специализированной литературы.

Существенное повышение зарплаты врачам стало бы хорошим подспорьем для системного улучшения профессиональных навыков, качества предоставляемых услуг, а также стало бы стимулом для молодежи идти в медицину.

В дальней перспективе белорусским врачам можно было бы довести доходы (в пересчёте на 1 ставку занятости) в два раза выше средних по стране, как это принято в развитых странах, учитывая уровень ответственности врачей, силы и время, которые они затрачивают на подготовку и поддержание своего профессионализма, отмечает представитель здравоохранения.

— Калі глядзець па тым, як працуе сістэма ў іншых краінах, то дастойны заробак лекараў мае быць хаця б у два разы большым, чым сярэдні па краіне. Нават у Расіі прынялі праграму, згодня якой лекары мусяць зарабляць у два разы больш, чым у сярэднім у рэгіёне, дзе яны працуюць. На гэта можам арыентавацца і мы, канешне, апіраючыся на магчымасці эканамічных рэалій, — отмечает Андрей Витушко.

Рост доходов работников медицины поспособствует уменьшению бытовой коррупции в больницах и поликлиниках, отмечает доктор. Но оно вряд ли скажется на коррупции в управленческой среде — для этого стоит искать другие решения.

− Хаця факты карупцыі і не даказаныя, але калі меркаваць па агучаных сумах кампенсаваных стратаў, я не ведаю, да якой ступені трэба павышаць заробкі, каб нейкім чынам кампенсаваць «карупцыйныя спакусы» сярод медычнага чынавенства, — говорит Андрей Витушко.

Коррупционные скандалы, о которых стало известно в последнее время, не имеют ничего общего с 90% работниками медицины, большинство из которых работают добросовестно и часто больше чем на ставку, отмечает реаниматолог. Но их тень вредит престижу медработников и доверию к докторам, на которых пациенты будут переносить ситуацию в менеджменте отрасли.


популярное за неделю

Мнение

Комендантский месяц
Комендантский месяц Илья Мильштейн
Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко