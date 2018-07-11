Игра с цифрами 2 11.07.2018, 9:25

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Как манипулируют зарплатами белорусов.

Минздрав и Минтруда пообещали «удвоить» зарплаты медработников.

«На самом деле реальная зарплата не вырастет», - считают опрошенные zautra.by эксперты.

Экономист Владимир Ковалкин считает, что рост зарплат работников здравоохранения не создаст дополнительной нагрузки для бюджета. В реальности он не будет таким ощутимым, как обещает Минздрав.

— Если цель стоит повысить зарплаты в течение семи лет, то в среднем в год их нужно повышать на 10%. При условии инфляции на уровне прошлого года (7%) эффективный рост будет составлять всего лишь около 3% в год. То есть реальные зарплаты к 2025 году увеличатся не в два раза, а приблизительно на 23%, — поясняет экономист.

Если же реальная инфляция будет достигать 9-10%, то получится, что медикам зарплату вообще не повысят — их покупательная способность останется на том же уровне.

— В последние года два аналитики критикуют официальный индекс потребительских цен (она же инфляция), потому что корзина не полностью учитывает поведение потребителей, значит, не соответствует реальности. То есть те продукты, которые идут в индекс потребительских цен и реальное потребление людей довольно сильно разнятся. Можно сказать, что реальная инфляция сейчас выше 7%, — отмечает эксперт.

По данным Нацбанка, ощущаемый уровень инфляции в мае этого года составил 12,9%.

Врачей устроили бы доходы в два раза выше средних

Для начала среднюю зарплату в здравоохранении можно довести до уровня доходов в промышленности, считает врач-реаниматолог Андрей Витушко. Так как в последние лет десять работники медицины зарабатывают на треть меньше «средних» промышленников.

Кроме присущей всем гражданам нужды – кормить свою семью, чтобы быть хорошими профессионалами и не отставать от развития медицины в целом, врачи постоянно находятся в состоянии обучения и повышения своих компетенций. Саморазвитие, поездки на различные семинары и конференции, в том числе международные, покупка литературы и возможность следить за научными открытиями стоят не дешево.

— Зараз беларускія лекары не могуць сабе дазволіць з’ездзіць за свой кошт нават на канферэнцыю ў Польшчу, — констатирует Андрей Витушко.

Профессиональный рост требует немало времени. Но большинство белорусских врачей трудятся больше, чем на ставку. Из-за чрезмерной занятости у них может не быть времени даже на чтение специализированной литературы.

Существенное повышение зарплаты врачам стало бы хорошим подспорьем для системного улучшения профессиональных навыков, качества предоставляемых услуг, а также стало бы стимулом для молодежи идти в медицину.

В дальней перспективе белорусским врачам можно было бы довести доходы (в пересчёте на 1 ставку занятости) в два раза выше средних по стране, как это принято в развитых странах, учитывая уровень ответственности врачей, силы и время, которые они затрачивают на подготовку и поддержание своего профессионализма, отмечает представитель здравоохранения.

— Калі глядзець па тым, як працуе сістэма ў іншых краінах, то дастойны заробак лекараў мае быць хаця б у два разы большым, чым сярэдні па краіне. Нават у Расіі прынялі праграму, згодня якой лекары мусяць зарабляць у два разы больш, чым у сярэднім у рэгіёне, дзе яны працуюць. На гэта можам арыентавацца і мы, канешне, апіраючыся на магчымасці эканамічных рэалій, — отмечает Андрей Витушко.

Рост доходов работников медицины поспособствует уменьшению бытовой коррупции в больницах и поликлиниках, отмечает доктор. Но оно вряд ли скажется на коррупции в управленческой среде — для этого стоит искать другие решения.

− Хаця факты карупцыі і не даказаныя, але калі меркаваць па агучаных сумах кампенсаваных стратаў, я не ведаю, да якой ступені трэба павышаць заробкі, каб нейкім чынам кампенсаваць «карупцыйныя спакусы» сярод медычнага чынавенства, — говорит Андрей Витушко.

Коррупционные скандалы, о которых стало известно в последнее время, не имеют ничего общего с 90% работниками медицины, большинство из которых работают добросовестно и часто больше чем на ставку, отмечает реаниматолог. Но их тень вредит престижу медработников и доверию к докторам, на которых пациенты будут переносить ситуацию в менеджменте отрасли.