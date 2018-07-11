Тибо Куртуа: Для футбола было бы лучше, если бы выиграла Бельгия 3 11.07.2018, 9:20

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Вратарь сборной Бельгии – о поединке за выход в финал ЧМ.

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался после поражения от Франции (0:1) в полуфинале ЧМ.

«Не сказал бы, что соперник был лучше нас. Они хорошо оборонялись, в 35 метрах от ворот. Они играют так весь турнир. Уругваю они забили со стандарта, сегодня – с углового. Это футбол, все решают детали… Для футбола было бы лучше, если бы мы выиграли.

У каждой команды свои козыри. У нас – играть в футбол, у них – обороняться и контратаковать с помощью Мбаппе, который очень быстр. Франция прекрасно знает, что у нас возникают проблемы с теми, кто уходит в глухую оборону», – сказал Куртуа.