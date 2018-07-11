закрыть
11 июля 2018, среда, 13:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Что будет из-за повышения пенсионного возраста для мужчин?

10
  • 11.07.2018, 9:41
  • 3,435
Фото: bymedia

Белорусские мужчины живут меньше женщин и все чаще становятся безработными.

В прошлом году почти треть белорусских мужчин умерла в трудоспособном возрасте – 17 394 против 3 807 женщин, пишет «Ежедневник».

Статистика традиционно показывает, что самыми распространенными причинами смерти среди белорусов, как среди мужчин, так и среди женщин, по-прежнему остаются болезни системы кровообращения и онкология. В прошлом году от болезней сердца в стране умерло 66 267 человек: 31 768 мужчин и 34 499 женщин. Новообразования в 2017 году унесли жизни 10 997 мужчинам и 7 700 женщинам.

Низкая продолжительность жизни мужчин связана не только с употреблением алкоголя и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с высокой смертностью от внешних причин (отравления, травмы, убийства, самоубийства и другие внешние воздействия).

Вместе с тем, исходя из статистики Белстата, мужчин от внешних причин умирает больше, чем женщин, в три с половиной раза (6198 против 1750). Вот некоторые факты статистики: на автодорогах страны в прошлом году погибло 603 мужчины и 207 женщин, от случайного отравления алкоголем – 1155 и 342, от случайных утоплений – 384 и 84 соответственно.

Среди самоубийц также преобладают мужчины: согласно статистике, в 2017 году мужчин, добровольно ушедших из жизни, в 5 раз больше, чем женщин (1625 и 320 соответственно).

В свою очередь, больше распространены среди мужского населения курение и потребление алкоголя.

Мужчины лидируют среди безработных

Что же касается ситуации на рынке труда, то всего Белстат насчитал за прошлый год 4,352 млн экономически активных граждан. Это составляет 45,8% от общей численности населения страны. Нужно отметить, что женщины и мужчины составляют примерно поровну от экономически активного населения республики.

При этом, как ни странно, с работой похуже дела обстояли в прошлом году у мужчин. Уровень фактической безработицы за прошлый год выше среди мужчин, чем среди женщин, почти в два раза: 7,2% к 4% соответственно.

Вообще больше мужского населения зарегистрировано и на учете в органах по труду, занятости и социальной защите: мужчин состояло на учете 66,5%, в то время как женщин 33,5%.

Наиболее высокий процент безработных среди мужского населения в прошлом году пришелся на молодежь до 25 лет (11,1%), «ветеранов труда» от 60 до 74 лет (8,6%) и мужчин от 40 до 44 лет (7,5%).

К слову, уровень малообеспеченности среди мужчин также выше, чем среди женщин – 6,6% против 5,5%. В целом, уровень малообеспеченности по стране составил в 2017 году 5,9 %, или, иными словами, за чертой бедности находилось порядка 560 тыс. человек.


популярное за неделю

Мнение

Комендантский месяц
Комендантский месяц Илья Мильштейн
Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко