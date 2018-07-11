Что будет из-за повышения пенсионного возраста для мужчин? 10 11.07.2018, 9:41

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Белорусские мужчины живут меньше женщин и все чаще становятся безработными.

В прошлом году почти треть белорусских мужчин умерла в трудоспособном возрасте – 17 394 против 3 807 женщин, пишет «Ежедневник».

Статистика традиционно показывает, что самыми распространенными причинами смерти среди белорусов, как среди мужчин, так и среди женщин, по-прежнему остаются болезни системы кровообращения и онкология. В прошлом году от болезней сердца в стране умерло 66 267 человек: 31 768 мужчин и 34 499 женщин. Новообразования в 2017 году унесли жизни 10 997 мужчинам и 7 700 женщинам.

Низкая продолжительность жизни мужчин связана не только с употреблением алкоголя и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с высокой смертностью от внешних причин (отравления, травмы, убийства, самоубийства и другие внешние воздействия).

Вместе с тем, исходя из статистики Белстата, мужчин от внешних причин умирает больше, чем женщин, в три с половиной раза (6198 против 1750). Вот некоторые факты статистики: на автодорогах страны в прошлом году погибло 603 мужчины и 207 женщин, от случайного отравления алкоголем – 1155 и 342, от случайных утоплений – 384 и 84 соответственно.

Среди самоубийц также преобладают мужчины: согласно статистике, в 2017 году мужчин, добровольно ушедших из жизни, в 5 раз больше, чем женщин (1625 и 320 соответственно).

В свою очередь, больше распространены среди мужского населения курение и потребление алкоголя.

Мужчины лидируют среди безработных

Что же касается ситуации на рынке труда, то всего Белстат насчитал за прошлый год 4,352 млн экономически активных граждан. Это составляет 45,8% от общей численности населения страны. Нужно отметить, что женщины и мужчины составляют примерно поровну от экономически активного населения республики.

При этом, как ни странно, с работой похуже дела обстояли в прошлом году у мужчин. Уровень фактической безработицы за прошлый год выше среди мужчин, чем среди женщин, почти в два раза: 7,2% к 4% соответственно.

Вообще больше мужского населения зарегистрировано и на учете в органах по труду, занятости и социальной защите: мужчин состояло на учете 66,5%, в то время как женщин 33,5%.

Наиболее высокий процент безработных среди мужского населения в прошлом году пришелся на молодежь до 25 лет (11,1%), «ветеранов труда» от 60 до 74 лет (8,6%) и мужчин от 40 до 44 лет (7,5%).

К слову, уровень малообеспеченности среди мужчин также выше, чем среди женщин – 6,6% против 5,5%. В целом, уровень малообеспеченности по стране составил в 2017 году 5,9 %, или, иными словами, за чертой бедности находилось порядка 560 тыс. человек.