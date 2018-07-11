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Андрей Пионтковский: План Путина провалился

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  • 11.07.2018, 9:59
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Андрей Пионтковский

Любые договоренности в Хельсинки будут отвергнуты в США.

«Не думаю, что чемпионат мира по футболу каким-то образом повлияет на уверенность Путина на международной арене. В своем понимании он уже более чем уверен», - пишет в колонке для «Нового Времени» российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

«Путин нарушил десятки международных соглашений, совершил массу военных преступлений, но был остановлен в Украине, украинской армией и обществом. Ведь изначально он планировал (и не скрывал этого) расчленить Украину и создать из 12 областей так называемую «Новороссию». Однако план провалился. И это именно то событие, которое действительно повлияло на дальнейшие возможности и действия Путина.

Конечно, чемпионат – важное событие для российской пропаганды, но оно не определяет политику Кремля. Она давно определена.

Понимаю, почему сейчас все чаще говорят о риске эскалации в Украине после окончания футбольного мундиаля. На ум сразу приходит Олимпиада в Сочи в 2014 году. Я к слову вспоминаю и 2008-й, когда после и даже во время Игр в Пекине произошло нападение РФ на Грузию. Тем не менее, в ближайшее время, полагаю, не стоит ждать военной эскалации Путина в Украине. И на это есть две причины.

Во-первых, Путин знает, что это ему дорого обойдется, да и украинская армия сейчас сильнее, чем четыре года назад. Вдобавок страна обладает теперь современным оружием, включая противотанковые ракеты. И ясно, что в случае военной эскалации Запад введет гораздо более серьезные санкции, чем сегодня.

А во-вторых, мне кажется, что сейчас цель Москвы – не эскалация ради эскалации, а контроль над всей Украиной: дезорганизация, хаос. Есть все признаки того, что Москва делает ставку не на военную эскалацию, а на использование всех методов гибридной войны в течение избирательной кампании в Украине, которая уже фактически началась. Это и поддержка явных и неявных прокремлевских кандидатов, и техническое вмешательство, и провокации, включая террористические акции – все что угодно.

Что касается Трампа, то проблема Трампа в том, что из Хельсинки придется вернуться обратно в Вашингтон. А там мнение военно-политического класса единодушно – противостояние Путину и поддержка Украине. Эта точка зрения постоянно артикулируется и хорошо известна благодаря Курту Волкеру.

Любые так называемые договоренности Трампа с Путиным будут отвергнуты в США. В Кремле просто не понимают, как устроена американская политическая система. Они, может, думают, что президент там такой же диктатор, как и Путин в России, но нет. Вспомните закон о санкциях, принятый в Конгрессе почти единогласно. И эта позиция не изменится».


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