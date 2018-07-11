«Говорили, что я не пустил Лукашенко в Дом правительства» 4 11.07.2018, 10:11

6,405

Пять фактов из мемуаров бывшего главы МВД.

Недавно скончался бывший министр внутренних дел Владимир Данько. «Салідарнасць» изучила его мемуары, вышедшие в 2001 году, и обнаружила много интересного.

Как уничтожали белорусский язык

Владимир Данько родился в декабре 1941 года в деревне Сервечь Кореличского района. Вот как он описал свои впечатления от учебы в школе в книге «Я, Владимир Данько…»:

– Ближайшая для меня школа, Кореличская, была в 9 км, но я пошел в Райцевскую, что за 11 км. И все потому, что эта школа была белорусская. Но из-за того, что не было учеников на «беларускай мове», химию и биологию уже в 8 классе пришлось изучать по-русски. Так что занимались уничтожением родного языка не учителя и ученики. А начальники повыше.

Работая в милиции, Владимир Данько выделялся тем, что участвовал в литературных конкурсах. Его публикации в прессе также выходили на белорусском языке.

Уже в 80-е милиции на стадионах иногда было больше, чем болельщиков

Во время Олимпиады-80 в столице БССР прошла часть матчей футбольного турнира. В автобиографии Владимир Данько рассказал, что они обернулись разочарованием.

– Ремонтируется стадион «Динамо», благоустраивается территория, готовится гражданская форма одежды для сотрудников, каждодневные тренировки людей на объектах. Все это впервые. Все с напряжением, все с огромной заботой и вниманием. Даже справочники по иностранным языкам выпустили для милиционеров.

А оказалось – ничего страшного в этом нет, самые обычные соревнования с незаполненными трибунами и большим количеством милиционеров, в отдельных случаях превышающих число зрителей. Не получилось даже того праздника, который у нас был при проведении соревнований на первенство Советского Союза, когда встречались минское динамовцы с такими командами, как «Спартак» или «Динамо» Москва, «Динамо» Киев или «Динамо» Тбилиси.

Пьянство в милиции

В мемуарах Владимир Данько описал несколько эпизодов, позволяющих понять, что в советской милиции хватало проблем. Возглавив УВД Гродненского облисполкома, Данько в 1986 году обратил пристальное внимание на родной Кореличский район.

– Я посетил прокурора района, председателя суда, беседовал с ними, а заодно и о неблаговидных поступках начальника РОВД майора милиции В.В. Станкевича. Да и беседа с самим майором, который впервые встречается с начальником УВД, а от него несет винным перегаром, перемешанным с запахом духов, произвела очень нехорошее впечатление, – написал в автобиографии бывший министр.

Случались и резонансные скандалы. Один из них произошел в Волковыске:

– Группа сотрудников во главе с начальником ГАИ, набрав водки, закуски, пригласив в компанию молодых девушек, выехала в лес. Гуляли, веселились, пили и ели привезенное с собой, а затем… стали приставать к девчатам. Через родителей девушек все произошедшее стало достоянием начальников ГРОВД, УВД облисполкома.

Проверка закончилась тем, что начальника ГАИ понизили до рядового инспектора, а другие провинившиеся получили строгие взыскания.

Захват заложников в Гродно

Весной 1987 года в областном центре произошел случай, который потряс весь город.

Во время патрулирования милиционеры заметили на площади Советской мужчину, похожего на разыскиваемого преступника. Его посадили рядом с собой в машину, но тот сумел бежать – да еще и прихватив с собой пистолет милиционера.

Скрываясь от погони, преступник ворвался в одну из квартир второго этажа жилого дома, где взял в заложники двух взрослых и двух детей. К счастью, вечером их удалось выкрасть через окно спальни. Но примерно в это же время злоумышленнику по его просьбе доставили его девушку.

Утром преступник бежал через окно. Он успел ранить одного из милиционеров, пока не был убит.

Почему пробыл в должности министра менее пяти месяцев

В начале 1994 года глава МВД Владимир Егоров был смещен Верховным Советом со своей должности после того, как литовским властям без санкции прокурора выдали бывших руководителей компартии Николаса Бурокявичуса и Юозаса Ермалавичуса.

Владимир Данько стал министром в очень непростое время.

– Во время избирательной кампании чего только не сочинялось обо мне… (Что я) организовал стрельбу по машине кандидата в президенты под Лиозно, запретил пропускать Лукашенко в Дом правительства, а он депутат Верховного Совета и имеет право беспрепятственно проходить туда, – написал Данько в мемуарах. – По конфликту в Доме правительства, когда я якобы отдал устный приказ не пускать туда депутата Лукашенко, против меня возбудили уголовное дело и таскали по нему 14 месяцев, то прекращая, то снова возобновляя производство.

После избрания Лукашенко правительство, согласно закону, ушло в отставку. Новым главой МВД стал Юрий Захаренко.

В ноябре 1995 года госсекретарь Совета безопасности Виктор Шейман предложил Владимиру Данько занять должность руководителя Академии МВД. Во время встречи госсекретарь позвонил прокурору и потребовал закрыть уголовное дело против бывшего министра.

Затем состоялась встреча с Лукашенко.

– На его вопрос, осталась ли у меня обида на него, я дал следующий ответ: «То, что я нахожусь в вашем кабинете, означает, что все прошлые недоразумения между нами сняты». «Именно так», – подтвердил Лукашенко, – написал Владимир Данько.

Академию МВД он возглавлял до 1999 года.