«Ежедневно плачу людям по $8 тысяч» 15 11.07.2018, 10:32

5,345

Как жители Полесья действительно тяжело работают.

Настоящее черное золото Полесья — это не нефть. Настоящее черное золото Полесья появляется ежегодно в середине лета в лесу и растет на маленьких кустиках, пишет nn.by. Но за пару месяцев оно позволяет полешукам заработать денег столько, сколько работа в местных колхозах и школах не даст и за год. В лесах Национального парка «Припятский» созрела черника…

«Ежедневно плачу людям по 8 тысяч долларов»

Валерий Карамян живет в деревне Озераны Житковичского района. Это как раз между Туровом и лесным массивом Национального парка «Припятский». Валерий — индивидуальный предприниматель. У него есть несколько парников, где он выращивает огурцы и помидоры. Но теперь «парниковыми» делами он заниматься где-то пару часов — до 11 утра. Потом в его дворе ажиотаж. Валерий принимает чернику от других сельчан.

«Сегодня цена упала. Вдруг оптовики, которым я сдаю, сбросили закупку с 4,5 рубля за килограмм до 3,7. В итоге и я вынужден снизить цену. Вчера еще брал по 4,2, а сегодня буду брать по 3,5, но цена то падает, то растет, в зависимости от разных причин — цен в России и Европе, количества сданных ягод», — говорит Валерий.

У него в окружающих маленьких деревеньках еще восемь пунктов приема. Там ягоды принимают его люди.

«А я с 11 утра до вечера принимаю здесь, в Озеранах, а потом полночи езжу по другим деревням собирать то, что напринимали там. А потом везу, сдаю на оптовые фирмы, которые уже занимаются дальнейшей переработкой — очищают, фасуют, замораживают. Такие есть в Петрикове, Любани, Старобине. Я обычно сдаю в Старобин. Ежедневно по 4 с лишним тонны. Получается, я ежедневно плачу своим землякам, которые собирают и сдают мне ягоды, по 8 тысяч долларов. Люди довольны. Сейчас села на Полесье пусты. Все в лесу. Семьями».

Полдня в лесу — и 170 рублей в кармане

Пока журналисты разговаривают с Валерием в доме, туда заходит женщина:

«Пойдем! Много тебе привезли!»

«А вы знаете, что цена упала? По три пятьдесят сегодня беру. Поезжайте спросите у Саши. Может, он еще не прочухался да по-старому принимает, то ему сдадите».

«Да вы все ушлые! Если у тебя упало, то и у всех так будет. Поднимется — то поднимется. Чего ездить?! Иди принимай».

Во дворе Валерия — большое здание, сбитое из досок, которое он называет «ангаром». Там он и принимает, и сохраняет ягоды до того, как везти оптовикам. Здесь уже стоит целая семья. Александр с матерью и дочерью привезли полные три большие лубяные корзинки, в Турове и Озераны на них говорят «шани», да еще и два ведерка. Итого — более 40 килограммов. После того, как ягоды взвесили и записали вес в специальный список, их высыпают в пластиковые ящики и наступает время расчета. Александр с семьей получает около 170 рублей.

«Я с половины седьмого в лесу. Вместе с матерью, и дочь помогает. Жена на работе — не получается у нее, а так бы и она с нами в ягоды ездила. А что делать? Деньги же надо! А где их еще заработаешь, как не сейчас в лесу?! Если знаешь места урожайные, то наберешь быстро. Но в этом году урожай средний. Последние несколько лет сосняки сохнут, какие-то жуки их едят, повырезали кругом участка — лучшие ягодники. Но засуха несколько лет была, то и ягод не было особо. В этом году черника цвела отменно, я думал ягод будет — не соберем. А как-то не так и много их. Но заработать можно, если не лениться».

Пока Валерий разбирался с Александром и его семьей, во дворе уже начинает образовываться очередь. Кто с ведрами, а кто и с пластиковым пакетом. Парень, который принес ягоды в пакете, получает 20 рублей и говорит, что идет обратно в лес, к вечеру еще принесет.

Комариный писк и людские возгласы

В лесу возле деревни Бережцы действительно многолюдно. Из-за деревьев и кустов то там, то там видны яркие одеяния собирателей черники — синие, красные, белые пятна. Чтобы не потеряться в лесу. А еще люди время от времени перекликаются, крича друг другу. А там, где оставшийся обед и куда нужно будет вернуться, чтобы не потерять то место, на ветках висят или какие-то предметы одежды, или пакеты набранных черники. Ягод много, люди стараются ухватить как можно больше. Поэтому, набрав ведра, пересыпают ягоды в пакеты и идут с ведром собирать еще.

«Я в лес поехал велосипедом в четыре часа, — рассказывает житель Бережцев Николай Румянцев. — Сегодня решил далеко не переться, так какая-то погода ненадежная — словно на дождь, облачно. Но пока небо держится, то вот собираю. Ягод немного есть. Только сухо у нас было, то они мелковатые. Но бесплатно — набираю. Рекорд нынешний был у меня — 36 килограммов в день. 147 рублей тогда получил. Не знаю, долго ли в этом году они будут, в мае было тепло, то они рано ушли. А в прошлом году я сдал последний раз черники 31 августа, и сразу переключился на клюкву».

«Комары не дают брать ягоду, — сетует Елена, которая приехала с подругой в лес под Бeрeжцы из Турова. — Если бы солнце, то они не так, а сегодня пасмурно стало, то облепляют, пищат — нервов не хватает! Да и мелкие здесь ягоды какие-то. Надо просить дядю Колю, чтобы завел, где побольше. Нам же ведь только на варенье набрать, мы не сдавать».

Комары и действительно вокруг и везде. Пищат над ухом, лезут в лицо, кусают за руки. Это, наверное, самое неприятное в сборе черники. Сам же процесс сбора здесь в основном «механизированный» — специальные гребни, через которые пропускают черничный кустик, срывают сразу все ягоды одним движением. Местные называют их «комбайнами».

Один ягодник продемонстрировал такой «комбайн» полностью деревянный, изготовленный еще его прадедом в первой половине прошлого века. Более современные гребни из проволоки, металлические. И хотя их использование официально запрещено, люди не понимают, что в них плохого. «Черничник они не рвут», — оправдываются они.

«Не надо меня фотографировать, не видите — я же «комбайном» беру. Хотите, чтобы еще какие инспекторы мне штрафа дали?! » — возмущается одна женщина.

Возможно, и так — сегодня различных природоохранных инспекций создано столько, что пальцев одной руки не хватит, чтобы перечислить. А для полешуков черничный сезон на самом деле год кормит. Ягоды и грибы в бывшем заповеднике собирать разрешается, кроме особо заповедной зоны, в которой сейчас оставили только верховые болота в самом центре массива. А те гребёнки полешуки придумали не сейчас, когда чернику начали скупать коммерческие фирмы, а гораздо раньше. Ведь сбор черники в лесу — действительно тяжелая работа. Но стоит того!