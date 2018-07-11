Госдолг Беларуси: золото тратится, соцрасходы сократят 1 11.07.2018, 10:42

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Возможности правительства в части привлечения новых кредитов весьма ограничены.

По данным Министерства финансов Беларуси, совокупный долг центрального правительства (внутренние и внешние обязательства с учетом гарантий) в январе-мае 2018 г. снизился в долларовом эквиваленте на USD 488,9 млн (или на 1,9%) до USD 24,821 млрд на 1 июня, что составляет 44,8% к ВВП в годовом исчислении. Таким образом, относительный показатель государственного долга Беларуси пока соответствует Маастрихтскому критерию (не более 60% к ВВП), пишет в статье на сайте «Наше мнение» экономист Александр Муха.

Текущий уровень внешнего государственного долга Беларуси является умеренным как в абсолютном, так и относительном выражении. Так, по данным Министерства финансов Беларуси, в январе-мае 2018 г. внешний долг центрального правительства (включая гарантированные обязательства) сократился на USD312,9 млн (или на 1,7%) до USD18,551 млрд на 1 июня.

Динамика внешнего государственного долга Беларуси в августе 2011 г. – мае 2018 г., на конец периода, млн. USD (фактические данные и полиномиальный тренд)

Однако в данном случае следует учитывать, что совокупная долговая нагрузка государства связана с обслуживанием и погашением обязательств органов госуправления, органов денежно-кредитного регулирования, а также государственных банков и предприятий, в уставных фондах которых доля государственной собственности составляет более 50%.

Так, по данным Национального банка, внешний долг государственного сектора в расширенном определении и внешний долг частного сектора, гарантированный государством, в первом квартале 2018 г. уменьшился на USD250,3 млн (или на 1%) до USD 24,720 млрд на 1 апреля, что составляет 62,2% совокупного внешнего долга резидентов Беларуси (USD39,742 млрд на 1 апреля 2018 г.).

По данным Министерства финансов, основными иностранными кредиторами правительства Беларуси по состоянию на 1 января 2018 г. являются: Россия – USD7,602 млрд (45,5% внешнего государственного долга Беларуси), Китай – USD3,177 млрд (19%), Евразийский фонд стабилизации и развития – USD2,836 млрд (17%), держатели белорусских еврооблигаций – USD2,2 млрд (13,1%), Всемирный банк – USD821,8 млн (4,9%).

По состоянию на 1 января 2018 г. валютная структура внешнего государственного долга Беларуси выглядит следующим образом: обязательства, номинированные в долларах США, – 92,3%, в российских рублях – 6,2%, в евро – 1% и в китайских юанях – 0,5%.

По состоянию на 1 января 2018 г. средняя процентная ставка по внешним государственным заимствованиям составляет 4,7% годовых. Средний остаточный срок погашения основного долга внешних государственных заимствований составляет 5,3 года.

Интересно, что по состоянию на 1 января 2018 г. 40,7% внешнего государственного долга Беларуси привлечено для реализации инвестиционных проектов, в то время как на другие цели приходится 59,3% накопленной внешней задолженности государства.

Основной объем кредитных ресурсов для реализации инвестиционных проектов предоставили правительству Беларуси такие иностранные кредиторы, как Россия, Китай и Всемирный банк.

Так, строительство Белорусской атомной электростанции осуществляется за счет кредитной линии правительства России (USD10 млрд) и российского Внешэкономбанка (USD500 млн). По состоянию на 1 января 2018 г. Беларусь израсходовала на строительство станции USD2,7 млрд из кредитной линии российского правительства и USD292 млн из кредита Внешэкономбанка.

В свою очередь, китайские банки по состоянию на 1 января 2018 г. открыли правительству Беларуси кредитную линию на общую сумму USD4,6 млрд. При этом 85,7% открытой кредитной линии приходится на Экспортно-импортный банк Китая (Export-Import Bank of China) и 14,3% на Государственный банк развития Китая (China Development Bank).

Вместе с тем, в качестве негативного момента необходимо отметить неэффективность отдельных инвестиционных проектов, реализованных за счет иностранных кредитных ресурсов, что может поставить под угрозу устойчивость государственных финансов и валютного рынка в среднесрочной перспективе.

Так, чистый убыток двух модернизированных с привлечением китайских кредитов цементных предприятий ОАО «Красносельскстройматериалы» и ОАО «Белорусский цементный завод» в 2017 г. составил BYN156,006 млн или около USD80,7 млн в эквиваленте.

Соответственно, правительство в этом случае вынуждено изыскивать дополнительные валютные средства с тем, чтобы своевременно и в полном объеме обслуживать и погашать кредиты Экспортно-импортного банка Китая, несмотря на неплатежи в адрес государства со стороны указанных цементных заводов.

В случае дальнейшего увеличения объемов реструктуризации обязательств проблемных предприятий у правительства может существенно увеличиться потребность в привлечении новых внешних заимствований в целях погашения и обслуживания ранее накопленного внешнего государственного долга.

Однако возможности правительства в части привлечения новых иностранных ресурсов не являются безграничными. В случае ухудшения доступа к международным финансовым рынкам правительство Беларуси в условиях сохраняющегося достаточно напряженного графика платежей по государственному долгу будет вынуждено более активно тратить золотовалютные резервы вкупе с использованием непопулярных мер в виде сокращения отдельных государственных расходов.