Активист рассказал об особенностях коррупции в автопарке Солигорска 11.07.2018, 11:18

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Александр Молочко

Что стоит за освобождением экс-главы райисполкома Александра Римашевского?

Общественный активист из Солигорска Александр Молочко опубликовал на сайте ucpb.org свое частное расследование:

Одной из самых обсуждаемых новостей последних недель среди солигорчан, да и в масштабах всей страны, стало очень скорое освобождение из-под стражи бывшего руководителя Солигорского райисполкома Александра Брониславовича Римашевского, которого до освобождения в конце 2017 года, суд приговорил к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взятки.

Верного, но «проштрафившегося» слугу государственного аппарата помиловал лично Лукашенко и сразу же направил руководить сельскохозяйственным предприятием в Брестскую область. Такая в стране сложилась своеобразная практика «штрафников», которых «кровью искупить» свою вину перед казной за чрезмерную наживу режим посылает на осуществление операций по антикризисному менеджменту на до сих пор неподъемные объекты сельского хозяйства. Проанализировав комментарии в социальных сетях на данную тему, можно было прийти к выводу о том, что большинство жителей города Солигорска попросту были шокированы. Нашлись и такие, которые веря в закон и справедливость в нашей стране, стали писать о том, что, мол, соседи-односельчане родной деревни товарища Римашевского перепутали его с родным братом-близнецом.

Да, спустя более двадцати лет диктатуры и политических исчезновений конца девяностых и начала двухтысячных есть еще люди в стране, и это не только пожилые люди и пенсионеры, но и молодежь, которые до сих пор верят в правосудие в нашем государстве. Спешу вас расстроить - у вас нет на сегодняшний день ни беспристрастных и справедливых судов, ни заинтересованной в соблюдении законности и правопорядка прокуратуры, ни соблюдающих элементарных процессуальных норм УПК РБ и ПИКоАП РБ сотрудников правоохранительных структур. Перечислять в данном контексте можно было бы до бесконечности. Что же есть у вас, простые жители города Солигорска и граждане Республики Беларусь? У вас есть среднеазиатская монархия, подобная на туркменскую или узбекскую, основанная на родо-племенных и кумовских взаимоотношениях, где есть слово верховного правителя. Существует только слово верховного правителя, а вокруг правоохранительная и судебная пустота, пустыня и черная дыра. Такими помилованиями власть просто плюет народу в лицо, говоря о том, что он, народ, никто и ничто. Власть говорит и демонстративно показывает нам, что своих, государевых людей, она не сдавала и сдавать не собирается. А что народ? А народ безмолствует….

Бурно обсуждая помилование товарища Римашевского, солигорчане как-то позабыли уже о досрочно освободившемся бывшем главном враче Солигорской ЦРБ Лапусто Александре Антоновиче, который в 2016 году судом Солигорского района был по двум статьям УК РБ (ст.ст. 427, 428 – служебный подлог и служебная халатность) приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима. Александр Антонович не отсидел и года – вышел. Сейчас Александр Антонович ведет прием в качестве пока еще рядового врача в той же ЦРБ города Солигорска. Забыли солигорчане и о предновогодней истории с рядовой солигорчанкой Ольгой Шаридодой… Именно эту девушку сбил на пешеходном переходе сотрудник ОГАИ Солигорского РОВД на своем служебном автомобиле. Какие последствия? Дело прекратили в связи с истечением сроков наложения административного взыскания. Всех причастных к возможности сокрытия данного ДТП, по-тихому, но все же уволили. Уголовных дел никто не возбуждал. Виновника даже не привлекли к административной ответственности, а начальник ОГАИ Солигорского РОВД Иванов Игорь Григорьевич оказался быстро трудоустроенным в управленческое звено одного из рудоуправлений ОАО «Беларуськалий». Вот и вся суть законности и справедливости в стране.

Что касается Римашевского Александра Брониславовича, то можно с уверенностью констатировать, что он свою роль выполнил. Александр Брониславович не сдал никого (или же наоборот - сдал всех), или же ему просто посоветовали никого не сдавать. В процессе следствия не всплыли его тесные экономические взаимоотношения ни с до него севшим в 2016 году бывшим главным врачом Солигорской ЦРБ товарищем Лапусто Александром Антоновичем, ни с руководителями сельскохозяйственных объектов Солигорского района, управленческие методы которых привели к спонтанным сносам целых сельскохозяйственных комплексов, ни с крупными предпринимателями города Солигорска, тесное сотрудничество с которыми всякий раз сопровождалось скандалами и слухами о том, что Александр Брониславович в очередной раз стал победителем того или иного конкурса или лотереи, организованной крупной торговой коммерческой сетью руководимого им города и района.

Александр Брониславович сел по отдельно взятому эпизоду – самому мелкому. Все остальное осталось никому не интересным, ибо начни копать по-настоящему, и сели бы многие должностные лица Солигорского района. Вертикаль власти города и района просто бы рухнула…

Практически обо всем этом я и упомянул в своей большой «послевыборной» статье под названием «Об особенностях коррупции и кадровой политики города шахтеров», вышедшим по частям в начале 2017 года. Заручившись поддержкой бывалого опера и подполковника ГКФР на пенсии, своего отца Молочко Виктора Владимировича, все части статьи были направлены в качестве аналитической записки в Управление КГБ по городу Минску и Минской области.

Наивно было бы полагать, что там о всем происходящем в городе Солигорске ничего не знали, но по странному стечению обстоятельств наручники на руках Александра Брониславовича по отдельно взятому эпизоду застегнулись спустя пару месяцев. Что же касается моей своеобразной «аналитической записки» и приложенных документов к ней, то, из Управления КГБ по городу Минску и Минской области она была перенаправлена в прокуратуру Минской области, а из прокуратуры Минской области обращение вернулось на родину – в прокуратуру Солигорского района.

Прокуратура Солигорского района за подписью самого прокурора города Солигорска и Солигорского района, в свою очередь, прислала стандартный ответ о том, что все у нас хорошо.

Таким образом, исходя из ответа прокурора Солигорского района Авдея О.А., еще в конце марта 2017 года в «хорошем» Солигорском районе все было «хорошо», а уже в конце мая 2017 года в «хорошем» Солигорском районе сотрудниками ГУБОПиК МВД, сотрудниками силовых правоохранительных ведомств не Солигорского района, руководитель «хорошего» района был задержан за получение взятки. К теме работы Солигорской прокуратуры, я еще вернусь…

Запомните, солигорчане, еще раз, у вас нет ни суда, ни прокуратуры, ни СК, ни РОВД… У вас даже нет свободных средств массовой информации, представители которых огласили бы ваши проблемы на всеобщее обсуждение. Примером в данном случае послужит история, которой я занимаюсь уже ровно год. Эта история является показательным примером ко всему тому, что мной вкратце было описано во вступительной части к данному, если можно так выразиться, своеобразному докладу. Докладу о состоянии дел в отдельно взятом государственном автотранспортном предприятии Солигорского района - филиале «Автобусный парк №1» ОАО «Миноблавтотранс».