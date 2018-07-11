Трамп: Это неприемлемо – платить России миллиарды за газ 8 11.07.2018, 11:24

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Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

Президент США встретился в Брюсселе с генсеком НАТО.

В Брюсселе в присутствии СМИ состоялась жесткая дискуссия между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и генсеком НАТО Йенсом Столенбергом.

Об этом сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

В среду утром были запланированы переговоры политиков. Вопреки обычной практике, журналистам разрешили присутствовать при начале их разговора, оставив их также на часть президента и генсека.

Столтенберг начал встречу с рассказа о том, что расходы всех партнеров на оборону растут, 8 из 29 стран-членов НАТО выполняют требование о 2% ВВП на оборону.

Но Трамп в ответ возразил, сделав ударение, что США защищают Европу от России в то время как европейские страны – зарабатывают деньги на торговле с РФ, а также спонсируют российскую державу.

"Германия поддерживает (НАТО) с затратами чуть более 1%, в то время как фактический вклад США - 4,2%... Но при этом Германия платит миллиарды евро за газ России!" - возмутился он.

"США защищают Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем каждого (в Европе). Мы должны сделать что-то, мы не можем примириться с этим. Это неприемлемо, они платят миллиарды России, а мы должны защищать их!" - повторил Трамп несколько раз.

Жалобы президента США связаны с тем, что многие государства-члены НАТО не выполняют обязательства по выделению 2% ВВП на оборону, как было условлено на саммите в Уэльсе в 2014 году.

Немецкое правительство на заседании в пятницу, 6 июля, одобрило проект федерального бюджета на следующий год. Едва ли не наибольший рост расходов предусмотрен на оборонную сферу - 42,9 миллиарда евро, что примерно на четыре миллиарда евро больше, чем в этом году. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что к 2020 году Германия планирует увеличить оборонный бюджет до уровня 1,5% от ВВП.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен настаивала на необходимости выделить до конца текущей каденции парламента в 2021 году для Бундесвера на 15 миллиардов евро больше, чем предусмотрено в бюджетном плане.