закрыть
11 июля 2018, среда, 13:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Роман Кисляк: Продолжаем протест против аккумуляторного завода рядом с Брестом

1
  • 11.07.2018, 11:28
Фото: DW

В Бресте подана заявка на проведение митинга против завода, приуроченного ко Дню города.

В Брестский горисполком 10 июля подана заявка с просьбой разрешить проведение митинга «Брестчане против аккумуляторного завода» в парке воинов-интернационалистов в конце июля. Площадка у сцены входит в список мест, где допускается проведение массовых мероприятий, сообщает «Брестская газета».

«Цель митинга – выражение протеста против строительства аккумуляторного завода «АйПауэр» рядом с городом, информирование граждан о вредности этого производства для окружающей среды и здоровья людей, а также донесение до них информации о ходе общественной кампании против завода», — сообщил правозащитник Роман Кисляк, который является одним из заявителей.

Напомним, именно в парке воинов-интернационалистов прошло единственное мероприятие против завода, которое разрешили городские власти. Митинг «Брестчанки против свинца» состоялся в конце апреля и собрал около 2 000 человек.

Неоднократные заявки на проведение пикетов в Бресте и напротив строящегося завода в Брестском районе власти оставили без удовлетворения. На просьбы активистов провести массовые мероприятия в Минске горисполком столицы также ответил отказом.

Начиная с марта противники завода каждое воскресенье кормят голубей на площади Ленина в Бресте, чтобы обратить внимание властей и общественности на ситуацию вокруг завода. А в минувшее воскресенье в рамках спортивного праздника активисты провели на площади Ленина футбольный матч между командами «Нет заводу» и «Ай-Помер».


популярное за неделю

Мнение

Комендантский месяц
Комендантский месяц Илья Мильштейн
Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко