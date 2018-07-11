Роман Кисляк: Продолжаем протест против аккумуляторного завода рядом с Брестом 1 11.07.2018, 11:28

Фото: DW

В Бресте подана заявка на проведение митинга против завода, приуроченного ко Дню города.

В Брестский горисполком 10 июля подана заявка с просьбой разрешить проведение митинга «Брестчане против аккумуляторного завода» в парке воинов-интернационалистов в конце июля. Площадка у сцены входит в список мест, где допускается проведение массовых мероприятий, сообщает «Брестская газета».

«Цель митинга – выражение протеста против строительства аккумуляторного завода «АйПауэр» рядом с городом, информирование граждан о вредности этого производства для окружающей среды и здоровья людей, а также донесение до них информации о ходе общественной кампании против завода», — сообщил правозащитник Роман Кисляк, который является одним из заявителей.

Напомним, именно в парке воинов-интернационалистов прошло единственное мероприятие против завода, которое разрешили городские власти. Митинг «Брестчанки против свинца» состоялся в конце апреля и собрал около 2 000 человек.

Неоднократные заявки на проведение пикетов в Бресте и напротив строящегося завода в Брестском районе власти оставили без удовлетворения. На просьбы активистов провести массовые мероприятия в Минске горисполком столицы также ответил отказом.

Начиная с марта противники завода каждое воскресенье кормят голубей на площади Ленина в Бресте, чтобы обратить внимание властей и общественности на ситуацию вокруг завода. А в минувшее воскресенье в рамках спортивного праздника активисты провели на площади Ленина футбольный матч между командами «Нет заводу» и «Ай-Помер».