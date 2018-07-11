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Девушка-байкер из Минска: Один раз я танцевала прямо перед машиной ГАИ

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  • 11.07.2018, 11:39
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Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Мотоциклистка прославилась своими акробатическими шоу во время движения.

«Я такая и в жизни, как на байке — заводная, оптимистичная и хулиганистая», — с улыбкой признается минчанка Дарья. Ее «танцы» на байке попали на камеры автомобильных видеорегистраторов, а оттуда в интернет и стали объектом бурных обсуждений наших читателей. Как в ее жизни появился мотоцикл, почему она танцует на полном ходу и как на это реагируют гаишники и автомобилисты, девушка рассказала tut.by.

— Стрит-байк Yamaha XJ6 купила прошлой весной за 4500 долларов, ему почти десять лет, — знакомит нас со своим мотоциклом Даша. — Теперь я шучу: едет Даха на Махе.

Дарье 26 и она работает программистом в частной компании. Заработка девушки вполне хватает не только «на шпильки да булавки», но и другие не менее нужные вещи.

— Четыре года я ездила на автомобиле. Но машины меня никогда не интересовали — это была вынужденная необходимость, например, картошку с дачи в багажник загрузить и привезти домой, маму куда-то доставить. Но с самого детства мне нравились мотоциклы.

Отец Даши, когда она была еще маленькой, постоянно приносил домой автомобильные журналы, в которых были фотографии машин и мотоциклов.

— Листала папины журналы: пропускала все странички с машинами и останавливалась на фотографиях с мотоциклами — смотрела и мечтала о том, на каком же из них я поеду, — вспоминает моменты из детства девушка.

Свою мечту Дарья все же решила воплотить в жизнь. Просто так покупать байк, садиться за руль и оправляться в дорогу она не хотела: «Ведь сначала надо научиться правильно ездить», — решила девушка и пошла в мотошколу. Потом, в ноябре 2016-го, она открыла категорию А и начала присматривать себе мотоцикл.

— Хотела не очень старый — ведь в технической части я не очень сильна, а купить «ломачину», чтобы ее постоянно ремонтировать, не хотелось. Наняла за деньги опытного специалиста, чтобы он мне помог выбрать мотоцикл. Пересмотрели несколько вариантов, а весной прошлого года у меня появилась моя «Маха».

Еще задолго до того, как у Дарьи появился мотоцикл, она не пожалела тысячи долларов и купила себе хорошую мотоэкипировку. Дополнительно приобрела три шлема: на один приделала рожки, на второй — ушки, а «третий остался человеческий».

Кстати, советоваться с родными и друзьями о том, стоит ли ей покупать мотоцикл, Дарья не стала — у нее на этот счет свое мнение.

— Помню, как я решила показать маме только купленный байк. Приехала под свою квартиру на первом этаже в черном экипе и шлеме, на своем черном мотоцикле и давай газовать под открытым окном. Выскочила мама из подъезда — узнала меня в этом облачении и махнула рукой, мол, понятно все, когда-нибудь это должно было произойти…

Прошлой весной Даша открыла свой первый мотосезон. Говорит, ездила очень правильно, так, как написано в ПДД, даже не перестраивалась часто из ряда в ряд. Но в этом году резко изменила стиль езды.

— Да просто чувствовать себя на байке я стала гораздо увереннее, ездить просто так стало скучно, поэтому я придумала себе новый вид развлечений — танцевать на ходу.

Впервые проехать не держась за руль и с подтанцовкой девушка попробовала за городом — на второй кольцевой. Получилось. После этого Дарья «повторяла танцы миллионы раз», поэтому уже ничего не боится. Но танцует она не каждый день — все зависит он настроения, с которым она просыпается.

— Если я спокойная, то скорее всего быстро ехать не буду — не больше 70−80 км/ч. Могу и экипировку не надевать — незачем при спокойной езде, особенно если жарко. А вот шлем чаще выбираю ушастый или рогатый — людей порадовать, им очень нравится, обращают внимание. Но бывает и другое настроение — боевое, тогда я облачаюсь в экип и выезжаю пошалить. Кстати, пусть на меня не ругаются минчане — мой мотоцикл совсем не шумный, он делает только кошачье «фрррр», так что я никого не бужу по ночам…

Когда у Даши хорошее настроение, то перед поездкой она вставляет в правое ухо наушник и включает свою любимую музыку, под которую с удовольствием пританцовывает, а то и больше — выполняет целые акробатические упражнения.

— У меня даже есть свой танец, который я могу выполнить проезжая от одного светофора до другого.

Дарья говорит, что проезжающие мимо автомобилисты нормально реагируют на ее шалости: никто еще на нее не ругался, все смотрят по-доброму, с улыбкой.

— Люди мигают фарами, показывают лайки, снимают меня на видео, я вижу, что радую окружающих. Негатива нет. Единственное, что я заметила: когда я что-то начинаю делать на мотоцикле, вокруг меня со всех сторон начинает образовываться пространство, может, волнуются, что что-то может случиться…

После такого отношения автомобилистов Дашу очень удивили комментарии в интернете, мол, она нарушительница и надо ее привлечь к ответственности, а то и вовсе прав лишить.

— Мне не кажется, что я вношу дискомфорт на дороге, делаю все аккуратно, когда машин немного. Кстати, один раз я танцевала прямо перед машиной ГАИ, правда, я не видела, что они за мной ехали. Инспекторы меня остановили, но не оштрафовали — я же ничего не нарушаю. Просто проверили документы (а они у меня в порядке), посмотрели, трезвая ли я, спросили, как давно я езжу, где училась кататься, а потом отпустили.

И все же Дарья признает — да, она бывает дорожной хулиганкой и это плохо. Но она всегда в жизни была такая — в школе разбивала оконные стекла, потом занималась восточными единоборствами, а сейчас гоняет на мотоцикле и играет в рок-группе.

— У меня много друзей среди байкеров. Иногда мы ездим группами, человек по семь. Это очень здорово и ничуть не опасно — группами мы ездим очень аккуратно. Так что не стоит ругать мотоциклистов, — говорит Даша. — А вообще, у меня никакой злобы и обиды на автомобилистов нет — с агрессией по отношению к себе я никогда не встречалась. Но зато очень часто мне попадаются лихие водители машин, которые приглашают стартануть со светофора и погоняться. Хотя сейчас, после множества негативных комментариев в свой адрес, я задумалась — а может, пора остепениться… Получится ли? Попробую…


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