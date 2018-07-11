Лидер Каталонии отправляется с историческим визитом в Шотландию 11.07.2018, 11:45

Ким Торра

Будут обсуждаться вопросы сотрудничества двух регионов.

Лидеры Каталонии и Шотландии, известные своим стремлением к независимости регионов, впервые встретятся сегодня в Эдинбурге.

Об этом сообщает AFP.

Первый министр Шотландии Никола Старджен и глава каталонского правительства Ким Торра намерены обсудить "вопросы будущего сотрудничества двух стран".

"Министр выразила глубокое сожаление по поводу того, что испанское правительство не продлило диалог с политическими лидерами Каталонии и сейчас этот вопрос подпадает под судебный процесс", - сказала представитель шотландского правительства.

Торра в Шотландии также встретится с Кларой Понсати, бывшим каталонским министром, которая выехала из Испании из-за обвинений, связанных с организацией референдума о независимости Каталонии.

Понсати грозит экстрадиция в Испанию. Торра и Понсати должны провести пресс-конференцию в Эдинбурге.

Между шотландскими и каталонским сепаратистами существует давняя связь. Когда в 2014 году Шотландия провела референдум о независимости, сотни каталонцев помогали проводить кампанию независимости.

В прошлом году уже на улицах Шотландии прошли акции в поддержку референдума о независимости Каталонии, а несколько депутатов от Шотландской национальной партии посетили Каталонию в качестве наблюдателей за голосованием.