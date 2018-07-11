Куда белорусам деть старый компьютер или телевизор 3 11.07.2018, 11:48

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Есть все шансы немного на этом заработать.

Помню, как оставляла возле мусоропровода старый проигрыватель. Оставляла не с жалостью, а с мыслями о том, сколько такого «добра» загрязняет природу, довольно быстро заполняя мусорные полигоны, пишет Оксана Сиводедова для «Вечерний Гродно».

Сегодня же моя совесть спокойна. Я знаю, что с этим делать и что произойдёт с устаревшей электроникой. Оговоримся сразу, что способ из серии «сделай сам» навесной шкафчик или бар из старого лампового телевизора мы не рассматриваем.

Бабушкино богатство

Представим, что вы обладатель раритетного предмета вроде старинной неработающей радиолы, доставшейся вам от бабушки. Поверьте — у вас есть все шансы немного на этом заработать. На интернет-барахолках эти вещи имеют популярность и быстро находят покупателя. Вопрос в том, что стоимость продаваемого должна быть адекватной. Не знаете, как пользоваться барахолками? Попросите помочь детей или внуков, знакомых. Пообещайте процент от продажи и ожидайте хороших новостей.

Продать можно и более современную технику, целиком или по частям. Правда, это гораздо сложнее. Такие вещи пользуются небольшим спросом, и, если вы тушуетесь в разговоре по телефону и не можете рассказать о технических параметрах своего предмета, лучше не терять время. Это не означает, что вещь придётся отдать бесплатно. Вы можете сдать ненужное и поломанное в переработку.

Килограммы на копейки

Приёмкой техники в Гродно занимается представительство ОАО «БелВТИ». Вы можете привезти технику по адресу улица Суворова, 166 и сдать по расценкам предприятия. Мне за неработающий холодильник пообещали заплатить по 15 копеек за 1 килограмм, умноженный на общий вес. Если учесть время, потраченное на дорогу, и топливо для авто, подумаешь, стоит ли овчинка выделки. Но если ваша цель только избавиться от ненужной техники, достаточно позвонить 60-92-98, и к вам приедут за ней домой. При этом сами вынесут, но деньги уже не заплатят.

Услугу по бесплатному вывозу оказывает и спецавтохозяйство. Набираете 44-30-94, и к вам приезжают за габаритным хламом домой.

Ценные металлы

На самом деле почти в каждой аппаратуре есть ценные металлы, которые можно сдать. Поэтому, если вы обладаете терпением и свободным временем, можете попробовать заняться разборкой. Среди моих знакомых есть умелец, который сортируют всякую всячину на детали и металлы. Возможно, и вам пригодится его опыт.

– Из компьютера (системного блока) достаю провода — это медь, которую принимают заготконторы. За килограмм меди дают 10 рублей. Газовую плиту разбираю и сортирую на медь, латунь, железо. Всё можно сдать, и для меня это прибавка к пенсии. Не понимаю тех, кто просто выкидывает технику на помойку, — говорит собеседник, не желающий себя афишировать. – Кстати, в центре города вы не увидите выброшенной техники. Все места у мусорных площадок поделены. Я собираю ненужные вещи у знакомых, у их соседей. Мне говорят, что есть человек, который вывезет, и я приезжаю.

Доброе дело

Продать не получается, отдать за копейки жалко, а дома стоит и место занимает. Если это ваш случай, подарите ваш старый работающий фен или компьютер тем, кто не может себе позволить купить новое. Расспросите знакомых или дайте объявление. Так вы освободите место в доме и сделаете доброе дело.