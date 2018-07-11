Что известно о колхозе, который Лукашенко предложил возглавить «Мисс Беларусь – 2018» 10 11.07.2018, 12:07

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Прежнего руководителя хозяйства нашли повешенным в лесу.

Лукашенко 10 июля побывал в колхозе «Родина» в Белыничском районе. Он посетил агрогородок Вишов и местный музей. Среди экскурсантов была и «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич. В какой-то момент Лукашенко позвал девушку и предложил присесть за стол, чтобы «посмотреть, как она будет в «Купаловском» смотреться».

— Машенька, иди сюда, детка. Сядь, посмотрим, как ты будешь в «Купаловском» (агрохолдинг «Купаловское» в Шкловском районе. — Прим. ред.) смотреться, — сказал диктатор Марии Василевич и отвел в сторону сотрудницу музея, освобождая место для девушки за столом первого председателя хoзяйства.

— В «Купаловском»? — уточнила девушка.

— А где?.. В «Купаловское» поедешь, — подтвердил правитель и предложил девушке взять счеты. — Хочу посмотреть, как ты на счетах будешь считать. Или вас не учили уже?

Позже в комментарии девушка заявила, что готова к работе в агрохолдинге, если правитель не пошутил.

— Я готова на самом деле. Правда, у меня двухлетний контракт и после его окончания, если Лукашенко не пошутил, то я готова приступить к исполнению обязанностей.

Что известно об агрохолдинге «Купаловское»

В ноябре 2016 года Лукашенко, инспектируя территорию Шкловского района, предложил создать на базе акционерных обществ «Амкодор-Шклов», «Большие Славени», «Новогородищенское» и «Новое Юбилейное» комплексную производственную интегрированную структуру. В итоге через 8 месяцев было зарегистрировано ООО «Купаловское», участниками которого стали структуры бизнесмена Александра Шакутина (92%) и Шкловский райисполком (8%).

По информации tut.by, холдинг быстро создали на бумаге, но на практике все оказалось не так радужно. «За полгода ничего кардинального не сделаешь. Чтобы все сделать по уму, создать конфетку, потребуется несколько лет. При этом надо решить два вопроса: финансовая поддержка и люди, которые будут за это дело болеть и этим заниматься», — пояснил информированный собеседник.

Предполагалось, что создание холдинга позволит объединить производственный процесс, в том числе распределение сырья и материалов, продажи готовой продукции, маркетинг и логистику. Это приведет к более эффективной экономической деятельности вышеперечисленных сельхозпредприятий. Сейчас эти колхозы нельзя назвать передовиками производства.

По информации Могилевского облисполкома, холдинг будет специализироваться на молочно-мясном скотоводстве с племенным разведением нетелей и возделыванием зерновых культур. Углубление специализации, внедрение интенсивных технологий позволят увеличить к 2020 году выход продукции животноводства в расчете на 1 балло-гектар сельскохозяйственных угодий молока — до 55 кг (при нормативе 45 кг), мяса крупного рогатого скота и свиней — свыше 10 кг (при нормативе 8 кг), сообщала БелТА.

Недавно диктатор проинспектировал работу холдинга.

Сейчас агрохолдинг «Купаловское» в Шкловском районе возглавляет Александр Харашкевич, бывший директор по агропромышленной политике холдинга «АМКОДОР» (компании принадлежит основной пакет акций ООО «Купаловское»).

Его назначили на эту должность в апреле 2018 года на место Дмитрия Василевского, которого нашли повешенным 31 марта в лесу.