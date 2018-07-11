Лукашенко забрал у «Мотор Сич» Оршанский авиаремонтный завод 28 11.07.2018, 12:49

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Частное предприятие с сегодняшнего дня стало государственным.

Лукашенко потребовал восстановить эффективную работу Оршанского авиаремонтного завода. Соответствующее поручение он дал сегодня, посещая это предприятие, передает БелТА.

«Собственника уже здесь нет (речь об акционерах ПАО «Мотор Сич» (Украина) и белорусского ЗАО «Системы инвестиций и инноваций»). Собственники — вы (государственные организации). Все собственники, которые здесь были, они отказались сами от этого завода. Поэтому действуйте. Это государственное предприятие с сегодняшнего дня», — заявил диктатор.

Лукашенко доложили, что подготовлен процесс возвращения завода в собственность государства. Правитель высказал ряд нареканий в адрес Министерства транспорта и коммуникаций за то, что оно ранее самоустранилось от ситуации на этом предприятии.

«Тут работают мои люди, твои люди — белорусы работают, русские — наши граждане Беларуси. Какая разница, кому принадлежат эти акции. Это наша задача, чтобы люди здесь получали нормальную заработную плату», — сказал он, обращаясь к министру Анатолию Сиваку.

Президент поручил в течение июля решить все вопросы в отношении ведомственной подчиненности предприятия.

«Завод должен работать, чего бы это ни стоило. Заводу не только быть — этот завод должен иметь перспективу развития. И положите мне на стол архитектурный проект и прочее с учетом того, что здесь делает бизнес для расширения аэропорта и так далее», — заявил диктатор.

Глава государства не исключил, что определенная помощь и поддержка может быть оказана предприятию и со стороны государства. «Чем-то поможем на какой-то период, но надо разворачиваться здесь», — сказал он.

Напомним что, в 2012 году по распоряжению президента Беларуси госпакет акций ОАРЗ купили украинская компания «Мотор Сич», подконтрольная Вячеславу Богуслаеву (около 60% акций), и «Системы инвестиций и инноваций» Александра Садового (почти 40%). Белорусская и украинская компании планировали в течение 2012−2016 годов инвестировать в реконструкцию, модернизацию производственных мощностей ОАРЗ около 12 млн долларов, создать свыше 300 рабочих мест. Инвесторы намеревались вложить серьезные средства в развитие социальной сферы завода и городского поселка Болбасово, где находится завод. Но не все намеченное удалось реализовать.

Источник, близкий к одному из действующих акционеров, говориk, что завод сильно подкосил «конфликт [России] с Украиной, в результате чего оказались полностью заблокированы российские поставки». Ранее «Мотор Сич» обеспечивал более чем на 80% потребность авиапрома РФ в вертолетных двигателях. С прицелом на российский рынок украинская компания и выкупила белорусский завод, отмечали эксперты.

После того как начались проблемы с РФ, ОАРЗ старался максимально расширять географию заказов, работая на рынок Уганды, Венесуэлы, Судана, Нигерии, Йемена. Параллельно искал, чем, кроме вертолетов, можно подгрузить мощности.

Во второй половине 2017 года положение на ОАРЗ ухудшилось. Появились разговоры о том, что государство может вновь стать основным акционером завода. Стоит сказать, что в октябре 2014 года Александр Лукашенко был не очень доволен реализацией проекта и угрожал вернуть ОАРЗ в лоно государства в случае чего.

В нынешнем году, по словам собеседников, речь шла о том, что контрольный пакет акций ОАРЗ перейдет спецэкспортеру вооружений «Белспецвнештехнике». По словам другого источника, будет замена «украинского акционера, который полгода назад открестился от завода, покинули ОАРЗ и его топ-менеджеры».