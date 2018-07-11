Анджей Дуда: Украина и Грузия присоединятся к НАТО 5 11.07.2018, 13:04

Анджей Дуда

Сегодня на саммите будут обсуждаться вопросы трансатлантических связей с обеими странами.

Президент Польши Анджей Дуда верит, что в будущем Украина и Грузия присоединятся к Североатлантическому Альянсу.

Об этом он заявил перед началом саммита НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Радуюсь, что завтра будет встреча с нашими друзьями из Украины и Грузии", - подчеркнул он.

По его словам, на встрече будут обсуждаться вопросы трансатлантических связей с обеими странами.

"Верю, что рано или поздно они станут членами нашего евроатлантического сообщества", - подчеркнул президент Польши.

Как известно, Грузия, как и Украина, получила статус аспиранта в НАТО, что дает возможность быть приглашенными (пока только возможность) к участию в разработке плана действий относительно членства (ПДЧ) в Альянсе. Однако и участие в ПДЧ не гарантирует им членства в организации.