Племянника экс-президента Армении обвиняют в покушении на убийство 11.07.2018, 12:35

Серж Саргсян

В Армении расследуют дело 2007 года о выстреле в молодого человека.

Айк Саргсян, племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна, обвиняется в попытке убийства, а также незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщили армянские СМИ со ссылкой на Следственный комитет республики, передает dw.com.

Как следует из материалов следствия, еще в 2007 году в Ереване в результате выстрела был ранен и доставлен в больницу житель армянской столицы Давид Симонян. В тот же день в полицию пришел некий Артур Гевондян, который заявил, что случайно выстрелил в Симоняна. Уголовное дело было прекращено на основании примирения сторон.

Однако в начале июля 2018 года Генеральная прокуратура Армении возобновила следствие, заявив, что выстрел был не случайным, а намеренным и что подозреваемым в покушении является Айк Саргсян.

Следствие обратилось в суд, ходатайствуя об аресте в качестве меры пресечения для Айка Саргсяна.