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Синоптики: В четверг будет до +30°С

  • 11.07.2018, 13:32

Днем в отдельных районах пройдут сильные дожди.

12 июля погодные условия Беларуси в основном будет определять теплая и неустойчивая воздушная масса, утром и днем через территорию страны будет проходить активный атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность, сообщает Гидромет.

Ночью в отдельных районах по западу страны, днем на большей части территории кратковременные дожди. Местами грозы, днем в отдельных районах сильные дожди. Ветер восточный, слабый до умеренного, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +13..+19°С, во второй половине дня она составит от +22°С по западу страны до +30°С по юго-востоку. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

13-14 июля страна будет находиться в зоне активных атмосферных фронтов.

13 июля на большей части территории пройдут дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная днем +21..+27°С.

14 июля на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +20..+27°С.


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