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Белорус из Сан-Франциско потратит $5 тысяч на обучение молодых айтишников

  • 11.07.2018, 13:54
Фото: shutterstock

Объявлена стипендия для желающих начать карьеру в IT-сфере.

Основатель белорусского стартапу PandaDoc Никита Микадо объявил стипендию для желающих начать карьеру в IT-сфере. Как передает «Радыё Свабода», эту идею поддержали другие бизнесмены.

Отбор пройдут 5 человек из Беларуси, на обучение каждого из них ИТ-предприниматель потратит по 1000 долларов. По словам Микадо, этих денег хватит на 2 или более учебных курса в Минске по кодингу, дизайну, проектному менеджменту и другим специальностям.

«Хочется, чтобы те кто имеет желание и энергию, имели бы и возможность», - сказал Никита Микадо.

Сам Микадо пришел к программирования, поступив в БГУИР.

«Хотел попасть в независимую индустрию с возможностями, где все зависит только от тебя», - объяснил свой выбор Микадо.

Микадо предложил другим ИТ-бизнесменов создать собственные стипендии и запустить флешмоб # войтивайти. На момент публикации идею поддержали:

- IOS-разработчик Игорь Новик, который станет мeнтoрoм для создателей мобильных программ;

- Предприниматели Артем и Ольга Высоцкая, которые потратят $2000 на обучение двух айтишников-новичков.

Кому оплатят обучение?

Податься на стипендию можно через Google-форму. Среди прочего участникам отбора нужно объяснить в англоязычном видео, почему они хотят начать карьеру в ИТ. Видеопрезентацию заявитель должен опубликовать в соцсетях. Чем больше лайков и репостов, тем больше вероятность получить стипендию, написал Микадо.

И еще несколько условий от спонсора:

- У вас должен быть хороший английский, так как ИТ-индустрия работает по-английски.

- Вы должны мечтать работать в ИТ, а также старательно учиться.

- Вы должны поддерживать других новичков, если станете успешным.

«Не обязательно одновременно поддерживать 5 человек, как это делаю сейчас я, но можно взять 3 человека в течение 1-3 лет», - написал Микадо.

Стартап PandaDoc был основан в 2013 году в Минске. Программное обеспечение позволяет управлять корпоративной документацией. Сейчас штаб-квартира компании находится в калифорнийском Сан-Франциско, офисы компании находятся в Минске, Санкт-Петербурге и Флориде. По состоянию на 2018 год компания имеет около 8000 платных пользователей.


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