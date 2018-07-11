Победа, которая важнее любого матча 11.07.2018, 13:51

Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images

Европейский союз потребовал немедленного освобождения всех украинских заложников.

9 июля на пресс-конференции в рамках саммита Украина—ЕС в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сделали совместное заявление, в котором призвали Россию освободить «всех украинских заложников», пишет «Новая газета».

«Неприятно об этом говорить: Сенцов остается в тюрьме и уже более 50 дней продолжает голодовку, — сказал Дональд Туск. — Я хотел бы еще раз призвать освободить его, а также всех тех, кого незаконно удерживают в Крыму и в России».

В итоговый документ саммита вошли имена политзаключенных Олега Сенцова, Романа Сущенко, Владимира Балуха. «Мы должны демонстрировать мировую солидарность с украинскими заложниками и делать все возможное, чтобы оказывать хорошо скоординированное давление на руководство РФ. Сегодняшнее заявление саммита Украина–Европейский союз — это элемент такого давления», — написал Петр Порошенко. Перед началом саммита он заявил, что украинские власти сделают все возможное, чтобы обменять Олега Сенцова на российского руководителя украинского сайта РИА «Новости» Кирилла Вышинского. Раньше о возможности такого обмена уже заявляли пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца и глава СБУ Василий Грицак.

Между тем в Европе продолжается общественная кампания по поддержке Олега Сенцова. На днях его немедленного освобождения потребовала Европейская киноакадемия и влиятельная французская киноорганизация Societe des Realisateurs de Films. На сайте организации и в одной из крупнейших французских газет Liberation вышло письмо, подписанное десятками кинематографистов, включая Франсуа Озона и братьев Дарденн.

«Его страну украли, его гражданство силой изменили на гражданство агрессоров, его приговорили к двадцати годам заключения на дне ледяной дыры на границе полярного круга, — говорится в письме. — И Европа, Европа, о присоединении к которой своей страны он мечтал и боролся, Европа бросила его. <…> Человек, который борется за ценности, которые мы разделяем, не может исчезнуть. Если Олег Сенцов умрет, не только Владимир Путин, но и Франция, Германия и Европа в целом будут запятнаны его кровью».

Обладатель «Золотой пальмовой ветви» режиссер Жак Одиар записал видеообращение, в котором заявил: «Олег Сенцов, возможно, доживает свои последние дни. Он был похищен спецслужбами из своего дома в Крыму, пережил пытки и был приговорен к 20 годам заключения за «терроризм»…

Мы верим, что еще есть время, чтобы действовать. Мы хотим верить в победу — победу, которая важнее любого футбольного матча: освобождение Олега Сенцова».

«Олег в курсе всех событий вокруг него, хотя информация поступает к нему с большим опозданием, — рассказала «Новой» двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан. Она навестила его в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги 5 июля. — Олег получает «Новую газету» (как раньше рассказал адвокат Олега Дмитрий Динзе, какое-то время выписанную им «Новую» Сенцову отдавали с вырезанными статьями о нем. — ред.), смотрит российское телевидение. Другого у него нет. Он благодарен всем, кто борется за него, выходит на пикеты. Он понимает, что без акций снизу до политиков не достучаться».

Как рассказала Наталья, Сенцов утверждает: если в результате этой кампании освободят только его — это будет полный провал: «Он считает, что другим политзаключенным уделяется мало внимания. Ему не обидно, что к нему не попала Людмила Денисова. Он считает, что она должна была ехать к кому-то другому — у него-то все нормально. Олег понимает, что вряд ли своей голодовкой сможет вытащить из тюрем всех политзаключенных, но если поможет хоть кому-то, уже будет рад».

По словам Натальи, Олег не только отказывается от интервью журналистам, но и от участия в любых общественных организациях: «Его постоянно предлагают включить то в оскаровский комитет, то еще куда-то. Он отказывается, говорит: отсюда я ничего сделать не могу».

Как говорит Наталья, Олег чувствует себя по-разному: «Когда мы встречались — нормально, а накануне было совсем плохо. Олег говорит, что первые три недели было совсем тяжело, без капельниц он бы не выжил. Сейчас он весит 75 кило, жировой прослойки нет совсем. Выглядит очень старым».

Врачи наблюдают его круглосуточно, каждый день проверяют анализы: «Говорит, врач у него хороший, хоть и тюремный».

Олега предупредили, что в любой момент у него могут отказать почки (когда именно, никто не знает).

В этом случае, сообщили в колонии, его начнут кормить принудительно.

Как раньше рассказывала «Новой» Наталья, все три года заключения Олег отказывался от свиданий с родными. «Я очень была удивлена, когда мне сказали, что Олег передумал. На свидании я поняла, почему он отказывался, — расставаться было очень тяжело. Я-то могу выйти и переключиться, а он возвращается на свою койку. Маму и детей он отказывается видеть. Хотя они в первую очередь его интересуют. Бытовые вещи: что подарить ребенку, куда отправить на каникулы, какую школу подобрать. Про собак долго говорили. После свидания я позвонила маме, все рассказала, успокоила. Мама крайне переживает, ей тяжелее, чем Олегу. Она боялась, что после приговора Олега забудут и шумиха спадет. И благодарна, что об Олеге помнят».