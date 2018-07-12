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Видеофакт: В тайниках у чиновников из Минздрава найдено более миллиона долларов

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  • 12.07.2018, 12:26
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Опубликованы новые материалы оперативной съемки при обыске фигурантов «дела врачей».

КГБ распространил фрагменты видеозаписи обысков у высокопоставленных чиновников системы медицины, сообщает nn.by.

В гараже главы «Медтехники» Александра Шарака было найдено около 620 тысяч долларов в эквиваленте.

Обыск у руководителя РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого. В тайниках найдены полмиллиона долларов наличными:

Задержание главного врача 1-й клинической больницы Олега Фомина. У него обнаружены 140 тысяч долларов:

Обыск у директора завода медпрепаратов «Экзон» Валерия Васкевича:


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