Видеофакт: В тайниках у чиновников из Минздрава найдено более миллиона долларов 70 12.07.2018, 12:26

11,099

Опубликованы новые материалы оперативной съемки при обыске фигурантов «дела врачей».

КГБ распространил фрагменты видеозаписи обысков у высокопоставленных чиновников системы медицины, сообщает nn.by.

В гараже главы «Медтехники» Александра Шарака было найдено около 620 тысяч долларов в эквиваленте.

Обыск у руководителя РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого. В тайниках найдены полмиллиона долларов наличными:

Задержание главного врача 1-й клинической больницы Олега Фомина. У него обнаружены 140 тысяч долларов:

Обыск у директора завода медпрепаратов «Экзон» Валерия Васкевича: