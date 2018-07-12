Видеофакт: В тайниках у чиновников из Минздрава найдено более миллиона долларов

Видеофакт: В тайниках у чиновников из Минздрава найдено более миллиона долларов70
- 12.07.2018, 12:26
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Опубликованы новые материалы оперативной съемки при обыске фигурантов «дела врачей».
КГБ распространил фрагменты видеозаписи обысков у высокопоставленных чиновников системы медицины, сообщает nn.by.
В гараже главы «Медтехники» Александра Шарака было найдено около 620 тысяч долларов в эквиваленте.
Обыск у руководителя РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого. В тайниках найдены полмиллиона долларов наличными:
Задержание главного врача 1-й клинической больницы Олега Фомина. У него обнаружены 140 тысяч долларов:
Обыск у директора завода медпрепаратов «Экзон» Валерия Васкевича: