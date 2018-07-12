На Беларусь идет грозовой фронт с градом 5 12.07.2018, 12:44

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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Сегодня Беларусь оказалась под влиянием атмосферного фронта, который смещается с территории Польши в восточном направлении. Он принесет с собой дожди, местами с грозами — уже сейчас погода ухудшается по западу страны. Об этом сообщили в Белгидромете Минприроды.

На ближайшие сутки синоптики объявили оранжевый уровень опасности: ожидаются дожди с грозами, местами сильные дожди. В отдельных районах прогнозируют шквалистый ветер порывами до 15−20 м/с и даже град (в основном, по юго-востоку).

Синоптики отмечают, что к выходным жара спадет, но все равно будет по-летнему тепло. В ближайшие дни погода будет неустойчивой.