Комитет по хламу 4 12.07.2018, 13:16

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Как чиновники «охотятся» на инвестора.

Вложения в проекты в Беларуси нередко носят случайный характер и не являются результатом четко выстроенной стратегии, полагают эксперты.

Проблему обсудили на круглом столе «Международно-правовая практика работы с иностранными инвесторами и возможности улучшения инвестиционной привлекательности Республики Беларусь», пишет издание «Белорусы и рынок».

Есть задача, нет решений

Председатель постоянной комиссии совета республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов напомнил о задании Лукашенко к концу следующей пятилетки увеличить ВВП не менее чем до 100 млрд долларов. Как достичь данного рубежа, пока неясно.

«Мы обсуждаем частные детали, которые касаются отдельных сбоев, недоработок. Какова наша система в целом? Система развития, инновационная система, система аналитики. Достаточны ли они для того, чтобы мы могли эти задачи решать на данном этапе и на перспективу? Оценки, которые мы имеем в том числе после общения с представителями различных отраслей, после общения с частным бизнесом, говорят о том, что нет, недостаточны», — отметил парламентарий.

По его словам, в совете республики комплексно проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что уровень экспертизы и аналитики в министерствах недостаточен. «Экспертная составляющая во многом утрачена», — считает Сергей Рахманов и далее признает: «Инвестор нашел кого-то здесь заинтересованного, и начинается движение по данному профилю. В итоге мы не создаем стратегию, а «стогуем» эти предложения, и зачастую принципиально важные для нас направления остаются без внимания».

На уровне страны все происходит бессистемно. «Кто-то сам пришел, кого-то поймали, привели, обласкали. Это примитивно и не соответствует международной практике», — продолжил Сергей Рахманов.

Парламентарий считает, что надо начать с разработки стратегии и только потом спуститься на уровень конкретных предложений и действий. Это задача Минэкономики, и пока оно с ней не справляется.

Инвестиции, а не надои-привесы

«Статистика Нацбанка за январь — апрель 2018 года показала отрицательное сальдо платежного баланса — более полутора миллиардов долларов. О чем это говорит? Если не заедут прямые иностранные инвестиции, то, соответственно, мы снова должны брать взаймы, а взаймы брать нежелательно», — заявил председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Швец.

Глава бизнес-союза убежден: председателям исполкомов пора понять, что не только надои, привесы и посевная-уборочная определяют KPI работы чиновников. В число важнейших индикаторов эффективности входят и инвестиции.

Участники круглого стола потребовали прекратить делить инвесторов на своих и иностранных и отдавать предпочтение последним. Наделяемый приоритетом зарубежный капитал приводит к тому, что под видом иностранных инвестиций в страну приходят деньги белорусских бизнесменов, пропущенные через зарубежные счета.

«Читаешь статистику привлечения ПИИ — ключевой объем из офшорных зон. Большей частью это реинвестированные белорусские финансы. Почему они ходят по такой дальней дуге? Потому что нет доверия к национальному инвестору, который вынужден разными правдами и неправдами отправлять свои деньги в такое путешествие, чтобы завезти их обратно как иностранные инвестиции», — сокрушался глава РСПП.

В статданных его обнадеживает только то, что значительная доля прямых иностранных инвестиций приходится на реинвестированную прибыль белорусских компаний с зарубежным капиталом. Исходя из этого, Александр Швец приветствует планы закрепить в Налоговом кодексе дополнительные льготы для тех, кто оставляет прибыль в Беларуси (инициативу одобрили участники профильной рабочей группы при Совмине). Предполагается, что ставка налога на прибыль компаний, которые на протяжении трех лет будут полностью реинвестировать дивиденды, уменьшится на 50 %. Те, кто не будет выводить прибыль в течение пяти лет, смогут применять нулевую ставку налога.

Риски запредельные

Представитель бизнес-союза в очередной раз прошелся по неравным условиям, в которых работают предприятия с государственным и частным капиталом, по противоречиям ведомственных интересов, а также по экономическим судам, которые в ходе рассмотрения споров зачастую занимают сторону госкомпаний.

«Главный вопрос, который постоянно поднимаем, — правовая предсказуемость нашего государства и, как ключевой элемент ее, предсказуемость белорусских экономических судов», — обратился к парламентариям Александр Швец. В подтверждение этого тезиса он сослался на то, что проводимые по заказу потенциальных инвесторов стресс-тесты показывают крайне низкий уровень доверия к правовой системе и институтам защиты собственности в нашей стране.

«В 488-м указе, сколько мы его ни обсуждали, перекосы гигантские. В эту воронку вроде бы как борьбы с реальными нарушителями втягивается масса добросовестных предпринимателей. Если компания признана лжепредпринимательской структурой, это бьет по всем ее контрагентам», — указал на один из набивших оскомину перекосов Александр Швец.

По его мнению, пока мы не решим подобные принципиальные вопросы, нет смысла обсуждать долгосрочные стратегии привлечения инвестиций в экономику. Сегодня мы не можем давать прогнозы даже на нынешний год.

Комитет по хламу

«Для изменения ситуации у нас есть два-три года. <…> Иначе Комитет по имуществу станет комитетом по хламу. Все это хлам! И, подчеркиваю, время. На двадцать лет планируете? Извините, у нас молодежь уедет. У них есть отличные проекты, но они не могут их реализовать. Если не изменимся, не в нашей стране они их станут реализовывать», — эмоционально резюмировал председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.