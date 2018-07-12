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Независимая журналистка из Глубокого бросила вызов системе и победила

  • 12.07.2018, 13:26
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Дмитрий Лупач и Татьяна Смоткина

В Витебске рассмотрели кассационные жалобы журналистов.

Судья Витебского областного суда рассмотрела кассационные жалобы глубокских независимых журналистов, оштрафованных в прошлом месяце.

Татьяна Смоткина в Витебск не приехала, и судья Смолякова не стала комментировать свое решение, пишет сайт baj.by.

Одно что озвучила постановление: уменьшить штраф, наложенный Глубокском райсудом, с 45-ти до 35-ти базовых величин. Поводом для судебного разбирательства стали материалы, опубликованные на «Радыё Рацыя» «Беспредел милиции, или за что ломают ноги пенсионерам», «Как городская канализация в Глубоком создала проблемы», «Юбилейные символы» в Глубоком.

Наказание для другого журналиста Дмитрия Лупача - штраф размером 35 базовых величин - Ирина Смолякова оставила в силе. Хотя Лупач пытался доказать, что милицейский протокол, согласно которому его оштрафовали в Глубоком, был составлен на основании ложных сведений.

«В протоколе записано, будто я снимал видеосюжет «Почему милиционеры избивают пенсионеров?» 13-го апреля, хотя на самом деле это было 19-го. Похоже, милиционерам нужно лишь составить протокол на журналиста, и никто не хочет обременять себя выяснением точных обстоятельств, каких-либо существенных подробностей. Областной суд не убедило даже то, что я подготовил фотографии - насколько в этом году был разный пейзаж с промежутком в неделю, за который появилась четкая зелень на деревьях», - сказал журналист.

По словам Дмитрия Лупача, в Докшицким райсуде прислушались к подобным его доводам: 4-го июня суд прекратил дело против него из-за того, что обнаружилось несоответствие даты и времени правонарушения.


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