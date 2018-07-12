10 автомобилей, которые больше всего проезжают за год 10 12.07.2018, 13:31

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Эксперты назвали самых выносливых «лошадок».

Какой автомобиль ежегодно проезжает больше всего километров? Ответ на этот вопрос дал сайт iSeeCars. Его эксперты составили Топ-10 автомобилей, которые в США больше всего проезжают за один год, пишет autonews.ua.

1. Chevrolet Suburban – 23 012 км

Если верить статистике, то в США активней всего используют Chevrolet Suburban (см. фото вверху). Этот внедорожник в среднем проезжает ежегодно более 23 тыс. км. Больше таким показателем ни одна модель похвастаться не может.

2. GMC Yukon XL – 22 706 км

GMC Yukon XL – версия с удлиненной колесной базой. Это значит, что у него больше места для пассажиров и груза. Ежегодный пробег превышает 22 тыс. км.

3. Chevrolet Tahoe – 21 959 км

Chevrolet Tahoe постоянно входит в число самых продаваемых автомобилей в США. У него ежегодный пробег составляет в среднем 21 959 км. Концерн GM как всегда выпускает отличные автомобили.

4. Toyota Sequoia – 21 766 км

Toyota Sequoia ежегодно в среднем наматывает на дорогах 21 766 км. Очень высокий показатель. Но нас он не удивляет, ведь Toyota всегда была очень надежной.

5. GMC Yukon – 21 558 км

Мы не удивлены, что GMC Yukon попал в число автомобилей с самым большим ежегодным пробегом. Этот полноразмерный внедорожник используют постоянно. Он редко отдыхает в гараже.

6. Honda Odyssey – 21 375 км

Минивэн Honda Odyssey чаще используют, чем некотрые кроссоверы и внедорожники. Ежегодно на нем в среднем проезжают 21 375 км. Это значительно больше, чем средний показатель в сегменте минивэнов.

7. Honda Pilot – 21 360 км

В США водители Honda Pilot в среднем проезжают 21 360 км ежегодно. Пользуются этим автомобилем очень активно. Не удивительно, ведь он надежный и удобный.

8. Cadillac Escalade ESV – 21 335 км

Ежегодно Cadillac Escalade ESV проезжает в среднем 21 335 км. Это несколько необычно для люксового внедорожника. Видимо, все дело в том, что это не стандартная версия, а удлиненный вариант.

9. Ford Expedition – 21 101 км

Ford Expedition является отличным семейным внедорожником. На нем пять дней в неделю отвозят детей в школу. На нем семьи постоянно ездят в магазины, на отдых, за город. Это прекрасная рабочая «лошадка», у которой просторный и комфортный салон с большим багажником.

10. Toyota 4Runner – 20 252 км

Toyota 4Runner в среднем проезжает 20 252 км. Это свидетельствует о его популярности и надежности.