Россельхознадзор потребовал от Беларуси принять срочные меры против опасного жука 4 12.07.2018, 13:34

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В противном случае РФ собирается ввести санкции.

Россельхознадзор просит Беларусь принять срочные меры против опасного жука диабротика и сохраняет планы по введению запрета на поставки белорусской продукции растениеводства, упаковки и тары в случае неисполнения требований РФ, сообщает interfax.by.

Как сообщает Россельхознадзор, об этом было заявлено в ходе телефонных переговоров с руководством отдела внутреннего и внешнего карантина растений главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси. На них обсуждалась ситуация с поставками продукции и перемещением автотранспорта из Беларуси в Россию в связи с обнаружением на территории Беларуси отсутствующего в других странах ЕАЭС карантинного объекта - западного кукурузного жука, или жука диабротика.

Поскольку риск заноса опасного вредителя высок и он представляет реальную угрозу лидирующим позициям РФ по экспорту зерна, Россельхознадзор обратился к белорусской стороне с просьбой ускорить предоставление информации о принятых мерах по локализации и ликвидации жука.

Кроме того, Россельхознадзор обратил внимание белорусских коллег на необходимость принятия комплекса срочных мер по обеспечению фитосанитарной безопасности подкарантинной продукции, упаковки, тары, транспортных средств, следующих через территорию Беларуси или из этой страны. В том числе речь идет о необходимости предусмотреть обеззараживание транспортных средств.

При этом Россельхознадзор напомнил, что неисполнение требований РФ или выявление этого карантинного объекта может служить основанием для рассмотрения вопроса о введении фитосанитарных мер в отношении транспортных средств, следующих через территорию Беларуси или из Беларуси, а также введения временных ограничений на ввоз подкарантинной продукции, упаковки, тары, следующих из Беларуси или через ее территорию в Россию.

Как сообщалось, в июле Россельхознадзор получил информацию о том, что в 2017 году в Беларуси были установлены карантинные фитосанитарные зоны по жуку диабротика. Этот опасный вредитель может нанести непоправимый ущерб посевам сельхозкультур, прежде всего, кукурузы.

Как считают в Россельхознадзоре, потенциальная вредоносность жука на территории РФ возможна в зоне устойчивого выращивания кукурузы, посевы которой находятся в основном в Южном федеральном округе (Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, Кабардино-Балкария).

Экономический ущерб от потери урожая кукурузы может составить 950 млн рублей в год.

Родиной жука диабротика является Северная Америка, где затраты на борьбу с этим вредителем, с учетом недобора урожая, ежегодно составляют порядка $1 млрд. В Европе опасный жук впервые был обнаружен в 1992 году на кукурузном поле около аэропорта Белграда, куда он, скорее всего, был занесен из США воздушным путем, отмечается в сообщении. Несмотря на принятые меры, уничтожить очаг распространения вредителя не удалось.

С 1994 года началось распространение вредителя по кукурузосеющим регионам Центральной и Восточной Европы (Венгрия, Хорватия, Румыния, Босния и Герцеговина, Болгария, Италия, Словакия, Швейцария, Австрия, Чехия, Франция, Польша и др.). В 2001 году жук впервые был обнаружен в Закарпатье (Украина) близ границы с Венгрией и Румынией. В 2006 году насекомых обнаружили во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях Украины.