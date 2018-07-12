Брестские активисты: Руководство области окончательно утратило доверие 2 12.07.2018, 13:55

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Власти содействуют строительству скандального аккумуляторного завода под Брестом.

Брестский суд оштрафовал на 20 базовых величин сборщиков подписей под коллективным обращением в администрацию Лукашенко за отставку руководителей области, города и района, сообщает "Брестская Весна". Брестские общественные активисты считают, что руководители потеряли их доверие в связи с содействием местными властями строительству вредного для здоровья людей производства, аккумуляторного завода под Брестом. За прекращение строительства ранее подписались около 40 тысяч брестчан.

24 июня Дмитрий Бекалюк собирал подписи за отставку руководства области, города и района на ступеньках Брестского центрального рынка. Общественный активист Олег Ермоленко собирал подписи на близлежащей улице. Вскоре появились люди в штатском и начали снимать сбор подписей на свои телефоны. Еще через какое-то время к рынку подъехал заместитель начальника Ленинского РОВД Николай Самосюк.

В результате пять человек было задержано и доставлено в Ленинский РОВД: Дмитрий Бекалюк, Олег Ермоленко, которые собирали подписи, а также блогеры Сергей Петрухин, Александр Кабанов, а также Дмитрий Андросюк. В райотделе задержанных опросили и отпустили.

6 июля в суде Ленинского района Бреста началось рассмотрение административных дел Бекалюка и Ермоленко, которых милиция обвинила в нарушении ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий). Оба общественных активиста выступили с ходатайством вызвать в суд в качестве свидетелей очевидцев происшествия, а именно сотрудников милиции Анастасию Карпик и Марата Кучинского, которые вели видеофиксацию происшествия, а также истребовать эти видеозаписи для присоединения к материалам дела и просмотра в суде. Судья Станислав Калина отказал в удовлетворении ходатайства. В суде был объявлен перерыв до 11 июля.

Переполненный зал была возмущена поведением судьи, поэтому несколько человек написали жалобы председателю суда и прокурору города на судью, который, по их мнению, нарушил процессуальные нормы.

11 июля продолжилось рассмотрение жалобы Дмитрия Бекалюка. Особенностью этого заседания, в котором председательствовал председатель Ленинского суда Петр Бобровский, было большое количество милиционеров и точный контроль присутствующих граждан, пропуск на заседание по паспортам и с предыдущим записью в журнале. Но на этот раз судья удовлетворил все ходатайства, заслушал свидетелей и просмотрел видеозаписи. Правда, они были представлены в суде не в полном виде. Сам Бекалюк, выступая в суде, ссылался на объяснение парламента относительно сути сбора подписей, где четко прописано, что сбор подписей не является нарушением Закона «О массовых мероприятиях ...".

Однако в заключение выполнения процессуальных номов судья Бобровский озвучил: "Вы совершили административное нарушение - штраф 20 базовых. Я не должен напрямую сейчас мотивировать свое решение ... ".

Олег Ермоленко также получил 20 базовых штрафа.